logo

BTC/USD

61303

ETH/USD

1629.27

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове предварительно несколько попаданий вражеских дронов

9 июня 2026, 18:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Харькове раздалось несколько взрывов — город под вражеской атакой.

В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов. По его словам, зафиксировано попадание вражеского дрона в Слободском районе.

"Еще одна попасть зафиксирована в центре города в Киевском районе. Попадание в четырехэтажное здание, на месте пожар", — написал мэр Харькова.

Еще один взрыв произошел в Основянском районе.

По состоянию на 17:46 Терехов предупреждал горожан об угрозе — над городом фиксировалась группа ударных дронов.

Ранее в Воздушных силах ВС Украины предупреждали о движении дронов с севера Харьковской области в направлении Харькова и Люботина.

Терехов сообщил, что в результате атаки в центре города пострадала женщина. А в Шевченковском районе, по его словам, зафиксировано падение обломков вражеского дрона в результате сбития. Без пострадавших и разрушений, уточнил мэр города.

Новость дополняется…




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: t.me/ihor_terekhov
Теги:

Новости

Все новости