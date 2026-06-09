В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

В Харькове раздалось несколько взрывов — город под вражеской атакой.

Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов. По его словам, зафиксировано попадание вражеского дрона в Слободском районе.

"Еще одна попасть зафиксирована в центре города в Киевском районе. Попадание в четырехэтажное здание, на месте пожар", — написал мэр Харькова.

Еще один взрыв произошел в Основянском районе.

По состоянию на 17:46 Терехов предупреждал горожан об угрозе — над городом фиксировалась группа ударных дронов.

Ранее в Воздушных силах ВС Украины предупреждали о движении дронов с севера Харьковской области в направлении Харькова и Люботина.

Терехов сообщил, что в результате атаки в центре города пострадала женщина. А в Шевченковском районе, по его словам, зафиксировано падение обломков вражеского дрона в результате сбития. Без пострадавших и разрушений, уточнил мэр города.

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