В Харькове раздались взрывы: что известно о последствиях обстрела (ОБНОВЛЕНО)

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Кречмаровская Наталия
В Харькове раздалось несколько взрывов — город под вражеской атакой.
Обстрел Харькова. Фото портал "Комментарии"
Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил о последствиях ударов. По его словам, зафиксировано попадание вражеского дрона в Слободском районе.
Еще один взрыв произошел в Основянском районе.
По состоянию на 17:46 Терехов предупреждал горожан об угрозе — над городом фиксировалась группа ударных дронов.
Ранее в Воздушных силах ВС Украины предупреждали о движении дронов с севера Харьковской области в направлении Харькова и Люботина.
Терехов сообщил, что в результате атаки в центре города пострадала женщина. А в Шевченковском районе, по его словам, зафиксировано падение обломков вражеского дрона в результате сбития. Без пострадавших и разрушений, уточнил мэр города.
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