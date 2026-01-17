В Харькове после взрыва есть погибшие и пострадавшие: детали

В ночь на 17 января городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате "взрыва неизвестного происхождения" в городе есть погибшие и пострадавшие.

Пожар в Харькове. Фото: из открытых источников

"В результате взрыва неизвестного происхождения, есть погибшие и пострадавшие в многоэтажке Салтовского района. Детали выясняем", – написал мэр Харькова.

Спустя небольшой промежуток времени Терехов сообщил о двух погибших.

Погибшие при взрыве неизвестного происхождения в Харькове – мужчина и женщина, их тела деблокируют из-под завалов, рассказал "Суспільному" представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

По его словам, взрыв прогремел в квартире на пятом этаже 16- этажного дома по улице Валентиновской в половине второго ночи.

В результате взрыва были повреждены перекрытия между тремя этажами. Причины взрыва устанавливаются, сказал Евгений Василенко.

Взрыв в многоэтажке в Салтовском районе Харькова, по предварительным данным, произошел внутри квартиры на пятом этаже, рассказал "Суспільному" директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких.

По его данным, погибшие мужчина с женщиной находились именно в этой квартире, их личности сейчас устанавливаются. Гладких говорит, что ранения получил житель квартиры снизу, еще один житель этого дома обратился к врачам с острой реакцией на стресс.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем уже традиционном видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, президент отметил, что многое сделано в Харькове, там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше. Очень мало сделано в столице. Зеленский подчеркнул, что даже в эти дни он не видит интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправить, подчеркнул президент. Почему, понимая приближающуюся сложную ситуацию в энергетике, Харьков сумел подготовиться, а Киев – нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



