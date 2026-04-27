«Труби роздовбані просто в хлам»: речник УОС розповів про дивну тактику ворога на Куп'янщині

На Куп'янському напрямку підрозділи російської армії використовують специфічну тактику для наближення до міста — вони пересуваються вздовж понівечених газових магістралей. Про це 27 квітня під час трансляції "Суспільне Студія" повідомив Віктор Трегубов, який представляє Угруповання обʼєднаних сил.

За його словами, ворог не припиняє штурмових дій на цій ділянці, попри критичну небезпеку та величезну кількість загиблих.

"Я сподівався, що вони перестануть це робити під Куп'янськом, бо банально труби роздовбані просто в хлам. Вони лізуть через ту саму Голубівку, там як раз проходить одна з труб. Втрати просто при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%, але все одно намагаються. Можливо, вони вважають, що це краще, ніж по чистому полю. Труба є хоч якимось прикриттям. Навіть якщо вона перебита у низці місць, в інших місцях вона прикриває — її не можна перебити всю", — пояснив речник УОС.

Віктор Трегубов також акцентував, що головна мета загарбників у цьому районі — зменшити територію, контрольовану українськими силами на лівому березі річки Оскіл, та окупувати сам Куп'янськ разом із важливим залізничним вузлом Куп'янськ-Вузловий.

