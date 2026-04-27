Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Регионы Харьков «Трубы раздолбаны прямо в хлам»: спикер УОС рассказал о странной тактике врага на Купянщине
«Трубы раздолбаны прямо в хлам»: спикер УОС рассказал о странной тактике врага на Купянщине

Оккупанты используют газопровод возле Голубовки как укрытие для прорыва в Купянск

27 апреля 2026, 14:55
Недилько Ксения

На Купянском направлении подразделения русской армии используют специфическую тактику для приближения к городу — они передвигаются вдоль изуродованных газовых магистралей. Об этом 27 апреля во время трансляции "Суспильне Студия" сообщил Виктор Трегубов, представляющий Группировку объединенных сил.

Российские военные лезут через газовую трубу

По его словам, враг не прекращает штурмовые действия на этом участке, несмотря на критическую опасность и огромное количество погибших.

"Я надеялся, что они перестанут это делать под Купянском, потому что банально трубы раздолбаны прямо в хлам. Они лезут через ту же Голубовку, там как раз проходит одна из труб. Потери просто при попытке пересечь эту трубу доходят до 70%, но все равно пытаются. Возможно, они полагают, что это лучше, чем по чистому полю. Труба является хоть каким-нибудь прикрытием. Даже если она перебита в ряде мест, в других местах она прикрывает ее нельзя перебить всю", — пояснил спикер УОС.

Виктор Трегубов также подчеркнул, что главная цель захватчиков в этом районе — уменьшить территорию, контролируемую украинскими силами на левом берегу реки Оскол, и оккупировать сам Купянск вместе с важным железнодорожным узлом Купянск-Узловой.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в украинской армии фиксируют системные нарушения правил пребывания личного состава на первой линии обороны. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщила военная омбудсмен Ольга Решетилова.                                                                                                                                



