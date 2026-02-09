logo_ukra

Головна Новини Регіони Харків Трагедія у Богодухові: куди потрапив російський дрон, тут немає жодного військового об'єкту
НОВИНИ

Трагедія у Богодухові: куди потрапив російський дрон, тут немає жодного військового об'єкту

У Богодухові Харківської області внаслідок російського удару загинули жінка та дитина

9 лютого 2026, 07:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У ніч проти 9 лютого російські терористичні війська здійснили атаку на Богодухів, що на Харківщині за допомогою ударних безпілотників. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Трагедія у Богодухові: куди потрапив російський дрон, тут немає жодного військового об'єкту

Удар по Богодухову. Фото: ДСНС

Рятувальники розповіли, що російський дрон повністю зруйнував будинок у Богодухові.

Попадання сталося у приватному секторі міста, де немає жодного військового об'єкту. Ворожий БпЛА потрапив прямо до житлового будинку, не залишивши будівлі жодного шансу.

Рятувальники ДСНС вже були на місці за лічені хвилини, проте масштаби руйнувань були катастрофічними.

Так, прибувши на місце події, стало відомо, що стіни та дах будинку склалися миттєво, поховавши під собою людей, що мирно спляться. На місці трагедії спалахнуло полум'я на площі 50 кв. м.

Найтрагічніша картина окреслилася під час розбору завалів. Рятувальники виявили тіла двох загиблих: 10-річного хлопчика, чиє життя тільки починалося та його матері, яка була вдома разом із сином.

Також відомо про трьох постраждалих, які зазнали травм різного ступеня тяжкості. Медики надали їм необхідну медичну допомогу.

Наразі на місці події продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці.

Слідчі фіксують деталі чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення Харківщини.

"Це черговий військовий злочин, за який обов'язково настане відплата. Ворог б'є туди, де люди найменш захищені — по їхніх будинках", — коментують правоохоронці.

Площа поразки та тип використаного безпілотника встановлюються, проте очевидним залишається одне: ворог цілеспрямовано б'є по житловій забудові.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в Одесі пекельна ніч: росіяни масово атакували місто.




Джерело: https://t.me/dsns_telegram/57947
