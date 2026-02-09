Трагедия в Богодухове: куда попал российский дрон, здесь нет ни одного военного объекта

В ночь на 9 февраля российские террористические войска совершили атаку на Богодухов, что на Харьковщине с помощью ударных беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Богодухову. Фото: ГСЧС

Спасатели рассказали, что российский дрон полностью разрушил дом в Богодухове.

Попадание произошло в частном секторе города, где нет ни одного военного объекта. Вражеский БпЛА попал прямо в жилой дом, не оставив зданию ни единого шанса.

Спасатели ГСЧС уже были на месте за считанные минуты, однако масштабы разрушений были катастрофическими.

Так, прибыв на место происшествия, стало известно, что стены и крыша дома сложились мгновенно, похоронив под собой мирно спящих людей. На месте трагедии вспыхнуло пламя на площади 50 кв. м.

Самая трагическая картина обрисовалась во время разбора завалов. Спасатели обнаружили тела двух погибших: 10-летнего мальчика, чья жизнь только начиналась и его матери, которая была дома вместе с сыном.

Также известно о трех пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести. Медики оказали им необходимую медицинскую помощь.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы и правоохранители.

Следователи фиксируют детали очередного военного преступления РФ против гражданского населения Харьковщины.

"Это очередное военное преступление, за которое обязательно наступит возмездие. Враг бьет туда, где люди наименее защищены — по их домам", — комментируют событие правоохранители.

Площадь поражения и тип использованного беспилотника устанавливаются, однако очевидным остается одно: враг целенаправленно бьет по жилой застройке.

