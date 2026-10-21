Трагедия под Харьковом: есть погибшие, среди пострадавших есть дети

Российские оккупационные войска совершили очередной масштабный обстрел Харьковской области, направив ударные беспилотники на мирные кварталы. На местах попаданий развернута экстренная спасательная операция.

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Удар пришелся на частные дома гражданских жителей. Как сообщили в ГСЧС, "попадания враждебных БПЛА зафиксированы в жилом секторе поселка Коротич Харьковского района". Разрушения оказались значительными, ведь "в результате атаки разрушены и повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и другие дворовые здания".

К большому сожалению, под обломками разрушенных построек обнаружили жертв российского террора.

"Из-под завалов одного из жилых домов спасатели деблокировали тела двух погибших — мужчины и женщины", — отметили в ведомстве.

Кроме разрушений, взрывы повлекли за собой значительные возгорания на территории населенного пункта:

"По другому адресу на территории частного домовладения горела хозяйственная постройка".

Общее количество пострадавших в результате ночной атаки очень велико, и среди них оказались наименее защищены. По официальным данным спасательной службы, из-за массированного налета "2 человека погибли, еще 11 пострадали, среди них двое детей".

Ликвидация последствий вражеского удара происходила в сложных и опасных условиях. Однако, несмотря на угрозу повторных обстрелов, на местах событий работали подразделения ГСЧС, которые шаг за шагом зачищали территорию. Для эффективного поиска людей и обезвреживания опасных остатков БПЛА были привлечены профильные специалисты, в частности, саперы, кинологи и офицеры-спасатели общины.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска нанесли жестокий авиаудар по гражданской инфраструктуре Краматорска. На месте попаданий развернута масштабная спасательная и следственная операция.