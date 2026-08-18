Трагедія на Харківщині: російська ракета забрала життя десяти людей (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Окупанти завдали ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині, внаслідок чого загинули 10 людей та ще 8 зазнали поранень.

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Сьогодні вранці російські війська здійснили черговий терористичний акт проти мирного населення Харківської області. Під ударом опинився цивільний сектор одного з населених пунктів регіону.

"Окупанти завдали ракетного удару по Печенігам", — повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Атака призвела до великої кількості жертв серед місцевих жителів. На місці влучання продовжують працювати лікарі та рятувальники.

"За попередньою інформацією, загинуло 10 людей. Ще 8 людей постраждали", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, усім пораненим наразі оперативно "надається вся необхідна медична допомога".

Окрім людських жертв, ворожий обстріл спричинив значні руйнування та пожежі. Пошкоджено низку об'єктів побутового та соціального призначення.

"Внаслідок удару пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше 7 автомобілів", — уточнив Синєгубов.

Наразі на місці прильоту розгорнуто оперативний штаб. Очільник області додав, що "екстрені служби усувають наслідки атаки" та шукають людей під завалами.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов о 10:47: "Кількість постраждалих внаслідок атаки в Печенігах зросла до 17 людей. На місці працюють бригади медиків та інші екстрені служби. Усім надається необхідна допомога".

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