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Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Враг жестоко ударил по селу на Харьковщине – российская ракета унесла жизни десяти человек

18 августа 2026, 10:52
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Недилько Ксения

Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Печенеги на Харьковщине, в результате чего погибли 10 человек и еще 8 получили ранения.

Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Иллюстративное фото

Сегодня утром российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Харьковской области. Под ударом оказался гражданский сектор одного из населённых пунктов региона.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам", — сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака привела к множеству жертв среди местных жителей. На месте попадания продолжают работать врачи и спасатели.

"По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали", — отметил глава ОВА.

По его словам, всем раненым оперативно "оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Кроме человеческих жертв, вражеские обстрелы привели к значительным разрушениям и пожарам. Поврежден ряд объектов бытового и социального назначения.

"В результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и по меньшей мере 7 автомобилей", — уточнил Синегубов.

В настоящее время на месте прилета развернут оперативный штаб. Глава области добавил, что "экстренные службы устраняют последствия атаки" и ищут людей под завалами.

Обновлено: Олег Синегубов в 10:47: "Количество пострадавших в результате атаки в Печенегах возросло до 17 человек. На месте работают бригады медиков и другие экстренные службы. Всем оказывается необходимая помощь".

Информация обновляется.

Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2
Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ) - фото 2



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