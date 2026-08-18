Трагедия на Харьковщине: российская ракета унесла жизни десяти человек (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Печенеги на Харьковщине, в результате чего погибли 10 человек и еще 8 получили ранения.

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Сегодня утром российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Харьковской области. Под ударом оказался гражданский сектор одного из населённых пунктов региона.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по Печенегам", — сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Атака привела к множеству жертв среди местных жителей. На месте попадания продолжают работать врачи и спасатели.

"По предварительной информации, погибли 10 человек. Еще 8 человек пострадали", — отметил глава ОВА.

По его словам, всем раненым оперативно "оказывается вся необходимая медицинская помощь".

Кроме человеческих жертв, вражеские обстрелы привели к значительным разрушениям и пожарам. Поврежден ряд объектов бытового и социального назначения.

"В результате удара повреждены 10 частных домов, кафе, почта, магазин и по меньшей мере 7 автомобилей", — уточнил Синегубов.

В настоящее время на месте прилета развернут оперативный штаб. Глава области добавил, что "экстренные службы устраняют последствия атаки" и ищут людей под завалами.

Обновлено: Олег Синегубов в 10:47: "Количество пострадавших в результате атаки в Печенегах возросло до 17 человек. На месте работают бригады медиков и другие экстренные службы. Всем оказывается необходимая помощь".

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