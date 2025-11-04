Окупанти вбили двох мирних людей на Харківщині, які підняли білий прапор. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людей ( ч. 2 ст. 438 КК України). Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію облпрокуратури.

Трагедія на Харківщині: окупанти вбили двох людей, які підняли білий прапор

За даними слідства, 3 листопада 2025 року неподалік с. Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двом беззбройним цивільним людям.

Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці.

Поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій.

" Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення ", – наголошують прокурори.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 20 жовтня 2025 року подружжя та їх дорослий син переховувалась у підвалі приватного будинку, а їх молодший син у цей час пішов до сусідів, аби принести воду. Невдовзі військовослужбовці ЗС РФ увірвалися до сховища, де перебувала родина та почали допитувати їх про місцезнаходження українських військових у населеному пункті. Не отримавши від них жодної інформації, вони згодом пішли.

Проте, один із окупантів повернувся та відкрив вогонь з автоматичної зброї по цивільних, після чого, вирішивши, що вони загинули, – пішов. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Донецької обласної прокуратури.