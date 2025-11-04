logo

BTC/USD

103926

ETH/USD

3509.44

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг
commentss НОВОСТИ Все новости

Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг

Люди выходили из Купянского района, однако вражеские дроны их убили

4 ноября 2025, 15:03
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Оккупанты убили двух мирных людей на Харьковщине, поднявших белый флаг. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, приведшего к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины) . Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию облпрокуратуры.

Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг

Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг

По данным следствия, 3 ноября 2025 года недалеко от с. Кругляковка Купянского района российские военные нанесли удары FPV-дронам по двум безоружным гражданским людям.

Пострадавшие шли по дороге, держа белое знамя, что свидетельствовало об их небоевом статусе. В результате целенаправленной атаки они и их собака погибли на месте.

Вблизи места попадания не было никаких военных объектов или позиций.

"Это циничное преступление является очередным свидетельством систематического игнорирования российскими военными норм международного гуманитарного права и права на жизнь гражданского населения", — подчеркивают прокуроры.

Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг - фото 2
Трагедия на Харьковщине: оккупанты убили двух человек, поднявших белый флаг - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 20 октября 2025 года супруги и их взрослый сын скрывались в подвале частного дома, а их младший сын в это время пошел к соседям, чтобы принести воду. Вскоре военнослужащие ВС РФ ворвались в убежище, где находилась семья и начали допрашивать их о местонахождении украинских военных в населенном пункте. Не получив от них никакой информации, они впоследствии удалились.

Однако один из оккупантов вернулся и открыл огонь из автоматического оружия по гражданским, после чего, решив, что они погибли, – ушел. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Донецкой областной прокуратуры.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости