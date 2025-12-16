logo_ukra

Терехов закликав переглянути розмір допомоги ВПО
Терехов закликав переглянути розмір допомоги ВПО

Ігор Терехов наголосив, що тієї допомоги, яку зараз отримують ВПО у Харкові, недостатньо

16 грудня 2025, 18:22
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Мер Харкова Ігор Терехов закликав переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях.

Терехов закликав переглянути розмір допомоги ВПО

Терехов закликав переглянути розмір допомоги ВПО

За словами голови Асоціації прифронтових міст та громад та міського голови Харкова, чинна щомісячна допомога на проживання не враховує рівень безпеки, вартість проживання й додаткові ризики у прифронтових громадах.

Терехов наголошує на необхідності адаптації програм підтримки до реальних потреб людей, які проживають під постійними обстрілами.

"Неможливо ставити в один ряд людей у тиловому місті та тих, хто живе під постійними обстрілами. Це не про привілеї, а про адекватну та необхідну підтримку, якої вимагають обставини", – заявив мер Харкова.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Мінсоцполітики планує об'єднати різні програми підтримки ВПО в одну єдину систему супроводу на кожному етапі від евакуації до адаптації. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію народного депутата України Павла Фролова.

Нова модель включає:                          

▪ тимчасове житло;                   

▪ медичний догляд;                            

▪ послуги підтриманого проживання;                                               

▪ працевлаштування;                                                  

▪ компенсації на придбання доступної іпотеки за програмою єОселя.                               

Також запустять цифрову платформу, яка спростить бюрократичні процедури, пришвидшить надання адресної допомоги та координуватиме зусилля щодо залучення необхідних ресурсів.



