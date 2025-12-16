logo

Терехов призвал пересмотреть размер помощи ВПЛ
Терехов призвал пересмотреть размер помощи ВПЛ

Игорь Терехов подчеркнул, что той помощи, которую сейчас получают ВПЛ в Харькове, недостаточно

16 декабря 2025, 18:22
Автор:
Недилько Ксения

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал пересмотреть подход к оказанию государственной помощи ВПЛ на прифронтовых территориях.

По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад и городского головы Харькова, действующая ежемесячная помощь на жительство не учитывает уровень безопасности, стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых громадах.

Терехов отмечает необходимость адаптации программ поддержки к реальным потребностям людей, проживающих под постоянными обстрелами.

"Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и живущих под постоянными обстрелами. Это не о привилегиях, а об адекватной и необходимой поддержке, которой требуют обстоятельства", – заявил мэр Харькова.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минсоцполитики планирует объединить разные программы поддержки ВПЛ в одну единую систему сопровождения на каждом этапе от эвакуации к адаптации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.

Новая модель включает:                

▪ временное жилье;                                     

▪ медицинский уход;                                             

▪ услуги поддержанного проживания;                                               

▪ трудоустройство;                                                

▪ компенсации на приобретение доступной ипотеки по программе еОселя.                                                  

Также запустят цифровую платформу, которая упростит бюрократические процедуры, ускорит предоставление адресной помощи и координирует усилия по привлечению необходимых ресурсов.



