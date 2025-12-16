Рубрики
Недилько Ксения
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал пересмотреть подход к оказанию государственной помощи ВПЛ на прифронтовых территориях.
Терехов призвал пересмотреть размер помощи ВПЛ
По словам председателя Ассоциации прифронтовых городов и громад и городского головы Харькова, действующая ежемесячная помощь на жительство не учитывает уровень безопасности, стоимость проживания и дополнительные риски в прифронтовых громадах.
Терехов отмечает необходимость адаптации программ поддержки к реальным потребностям людей, проживающих под постоянными обстрелами.
"Невозможно ставить в один ряд людей в тыловом городе и живущих под постоянными обстрелами. Это не о привилегиях, а об адекватной и необходимой поддержке, которой требуют обстоятельства", – заявил мэр Харькова.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минсоцполитики планирует объединить разные программы поддержки ВПЛ в одну единую систему сопровождения на каждом этапе от эвакуации к адаптации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию народного депутата Украины Павла Фролова.
Новая модель включает:
▪ временное жилье;
▪ медицинский уход;
▪ услуги поддержанного проживания;
▪ трудоустройство;
▪ компенсации на приобретение доступной ипотеки по программе еОселя.
Также запустят цифровую платформу, которая упростит бюрократические процедуры, ускорит предоставление адресной помощи и координирует усилия по привлечению необходимых ресурсов.