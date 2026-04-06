Страшний удар по Харкову: «прильот» стався у громадському місці (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські окупаційні війська завдали удару по Київському району Харкова за допомогою безпілотника типу "Шахед". Як повідомив мер міста Ігор Терехов, зафіксовано влучання безпосередньо поблизу зупинки громадського транспорту.

Внаслідок атаки поранення отримав водій міського маршруту. Також суттєвих пошкоджень зазнав мікроавтобус, у якому на момент удару перебував чоловік.

Мер зазначив, що на місці події вже працюють відповідні служби: "Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус", — підкреслив Терехов.

Наразі триває детальний огляд території для виявлення всіх наслідків прильоту. Точна кількість постраждалих та інформація про їхній стан ще з’ясовуються. Міська влада закликає мешканців залишатися пильними, адже "у повітрі ще є бойові дрони — будьте обережні!"

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА о 13:08: "Ворожі дрони атакували Київський район Харкова. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Екстрені служби прямують на місця обстрілів".

Олег Синєгубов о 13:12: "Ще один ворожий удар зафіксовано в Київському районі. Попередньо, постраждав чоловік — йому вже надається необхідна медична допомога. На місці влучання горить трава.

Ігор Терехов о 13:16: "Зафіксовано ще один приліт ворожого дрону прямо біля багатоповерхівки у Київському районі".

Олег Синєгубов о 13:18: "Постраждалому чоловіку 67 років. Це водій міського автобусу. Попередньо, він зазнав не тяжких травм. Чоловіка доставили до лікарні".

Олег Синєгубов о 13:32: "Один з ворожих дронів влучив у багатоквартирний будинок у Київському районі. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих".

Ігор Терехов о 13:38: "За уточненою інформацією, влучання відбулося в останній поверх багатоквартирного будинку. Без пожежі. У дворі — побиті авто. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється".

Олег Синєгубов о 13:50: "У Київському районі – троє постраждалих. Зокрема, внаслідок ворожого удару жінки 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Щодо третього постраждалого дані уточнюємо. Медики надають усім необхідну допомогу".

