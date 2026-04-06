Страшный удар по Харькову: «прилет» произошел в общественном месте (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские оккупационные войска нанесли удар по Киевскому району Харькова с помощью беспилотника типа "Шахед". Как сообщил мэр города Игорь Терехов, зафиксировано попадание непосредственно вблизи остановки общественного транспорта.

В результате атаки ранения получил водитель городского маршрута. Также существенные повреждения получил микроавтобус, в котором на момент удара находился мужчина.

Мэр отметил, что на месте происшествия уже работают соответствующие службы: "Попадание вражеского дрона произошло у остановки общественного транспорта — ранен водитель городского маршрута и поврежден микроавтобус", — подчеркнул Терехов.

В настоящее время идет детальный осмотр территории для выявления всех последствий прилета. Точное количество пострадавших и информация об их состоянии еще выясняется. Городские власти призывают жителей оставаться бдительными, ведь "в воздухе еще есть боевые дроны — будьте осторожны!"

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОВА в 13:08: "Вражеские дроны атаковали Киевский район Харькова. Пока информация о пострадавших не поступала. Экстренные службы направляются на места обстрелов".

Олег Синегубов в 13:12: "Еще один вражеский удар зафиксирован в Киевском районе. Предварительно пострадал мужчина — ему уже предоставляется необходимая медицинская помощь. На месте попадания горит трава.

Игорь Терехов в 13:16: "Зафиксирован еще один прилет вражеского дрона прямо у многоэтажки в Киевском районе".

Олег Синегубов в 13:18: "Пострадавшему мужчине 67 лет. Это водитель городского автобуса. Предварительно, он получил не тяжелые травмы. Мужчину доставили в больницу".

Олег Синегубов в 13:32: "Одна из вражеских дронов попала в многоквартирный дом в Киевском районе. Уточняем информацию о пострадавших".

Игорь Терехов в 13:38: "По уточненной информации, попадание произошло в последний этаж многоквартирного дома. Без пожара. Во дворе – избитые авто. Информация о пострадавших сейчас уточняется".

Олег Синегубов в 13:50: "В Киевском районе – трое пострадавших. В частности, в результате вражеского удара женщины 56 и 61 лет подверглись острой реакции на стресс. По третьему пострадавшему данные уточняем. Медики оказывают всем необходимую помощь.





Информация обновляется.