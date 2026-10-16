Страшні удари по Харкову: є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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Недилько Ксения
Уранці 16 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши безпілотні літальні апарати. Під ударом опинилися житлові та промислові сектори міста в Основʼянському, Шевченківському та Індустріальному районах.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Проте вже за годину загарбники завдали нових ударів по інших частинах обласного центру.
Найбільш трагічними виявилися наслідки прильоту у Шевченківському районі міста, де ворожий дрон поцілив у цивільну інфраструктуру.
За словами керівника ОВА, кількість жертв може бути не остаточною, а медики наразі виборюють життя поранених харків'ян.
Паралельно з цим ліквідатори борються із наслідками вибуху в іншій частині Харкова.
Наразі у Харкові триває розбір завалів та гасіння пожеж, профільні комунальні та рятувальні служби продовжують усувати руйнування. Вибухи продовжують лунати у місті.
ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов об 11:42: "Сьогодні вранці окупанти атакували три райони Харкова. Влучання ворожих безпілотників зафіксували в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.
На цю хвилину відомо про двох загиблих — це 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким.
Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 — гострої реакції на стрес.
Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані. Медики надають усю потрібну допомогу.
На місцях влучань працюють усі наші профільні служби.
Зокрема, було завдано удару по енергетичній системі. Робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки й відновити постачання критично важливих послуг для населення".
Ігор Терехов об 11:57: "Влучання ворожого "шахеду" у Немишлянському районі. Наслідки уточнюємо".
Ігор Терехов о 12:07: "Влучання у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих".
Інформація оновлюється.