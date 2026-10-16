Страшні удари по Харкову: є загиблі та поранені (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Уранці 16 жовтня російські окупаційні війська здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши безпілотні літальні апарати. Під ударом опинилися житлові та промислові сектори міста в Основʼянському, Шевченківському та Індустріальному районах.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Влучання реактивного "шахеду" по Основʼянському району, — першим повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов о 08:45, зазначаючи, що екстрені служби одразу розпочали перевірку. — Наслідки уточнюємо".

Проте вже за годину загарбники завдали нових ударів по інших частинах обласного центру.

"Зафіксовано два ворожих влучання у місті — одне у Шевченківському районі, звідти надходить інформація про постраждалих, — констатував мер Харкова, описуючи масштаби другої хвилі нальоту. — Друге — в Індустріальному районі. Наслідки уточнюємо".

Найбільш трагічними виявилися наслідки прильоту у Шевченківському районі міста, де ворожий дрон поцілив у цивільну інфраструктуру.

"Армія РФ атакувала безпілотником Шевченківський район Харкова, — підтвердив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, оприлюднивши перші верифіковані дані про жертви. — На цю хвилину відомо про трьох загиблих людей".

За словами керівника ОВА, кількість жертв може бути не остаточною, а медики наразі виборюють життя поранених харків'ян.

"Поранено 5 людей, їм надається вся необхідна допомога, — наголосив Синєгубов, запевнивши, що координація рятувальних робіт відбувається у посиленому режимі. — Усі екстрені служби працюють на місці атаки".

Паралельно з цим ліквідатори борються із наслідками вибуху в іншій частині Харкова.

"Також окупанти вдарили дроном по Індустріальному району, — резюмував очільник області, додавши, що там удар спровокував серйозне займання. — На місці є загоряння. Наразі інформація про постраждалих не надходила".

Наразі у Харкові триває розбір завалів та гасіння пожеж, профільні комунальні та рятувальні служби продовжують усувати руйнування. Вибухи продовжують лунати у місті.

ОНОВЛЕНО: Олег Синєгубов об 11:42: "Сьогодні вранці окупанти атакували три райони Харкова. Влучання ворожих безпілотників зафіксували в Основ’янському, Шевченківському та Індустріальному районах міста.

На цю хвилину відомо про двох загиблих — це 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Щирі співчуття їхнім рідним і близьким.

Постраждали загалом 19 людей: 12 зазнали поранень, 5 — гострої реакції на стрес.

Госпіталізовано 10 людей, із них двоє перебувають у важкому стані. Медики надають усю потрібну допомогу.

На місцях влучань працюють усі наші профільні служби.

Зокрема, було завдано удару по енергетичній системі. Робимо все необхідне, щоб ліквідувати наслідки й відновити постачання критично важливих послуг для населення".

Ігор Терехов об 11:57: "Влучання ворожого "шахеду" у Немишлянському районі. Наслідки уточнюємо".

Ігор Терехов о 12:07: "Влучання у дах цивільного підприємства, двоє постраждалих".

Інформація оновлюється.