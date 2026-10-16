Страшные удары по Харькову: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Утром 16 октября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Харьков, применив беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказались жилищные и промышленные сектора города в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Однако уже через час захватчики нанесли новые удары по другим частям областного центра.
Наиболее трагическими оказались последствия прилета в Шевченковском районе города, где вражеский дрон попал в гражданскую инфраструктуру.
По словам руководителя ОВА, количество жертв может быть не окончательным, а медики сейчас борются за жизнь раненых харьковчан.
Параллельно с этим ликвидаторы сражаются с последствиями взрыва в другой части Харькова.
В Харькове продолжается разбор завалов и тушения пожаров, профильные коммунальные и спасательные службы продолжают устранять разрушения. Взрывы продолжают раздаваться в городе.
ОБНОВЛЕНО: Олег Синегубов в 11:42: "Сегодня утром оккупанты атаковали три района Харькова. Попадания вражеских беспилотников зафиксировали в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.
На данный момент известно о двух погибших — это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Искренние соболезнования их родным и близким.
Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 — острую реакцию на стресс.
Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.
На местах попаданий работают все наши профильные службы.
В частности, был нанесен удар по энергетической системе. Делаем все необходимое, чтобы ликвидировать последствия и возобновить снабжение критически важных услуг для населения".
Игорь Терехов в 11:57: "Попадание вражеского "шахеда" в Немышлянском районе. Последствия уточняем".
Игорь Терехов в 12:07: "Попадание в крышу гражданского предприятия, двое пострадавших".
Информация обновляется.