Страшные удары по Харькову: есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Утром 16 октября российские оккупационные войска совершили массированную атаку на Харьков, применив беспилотные летательные аппараты. Под ударом оказались жилищные и промышленные сектора города в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Попадание реактивного "шахеда" по Основянскому району, — первым сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в 08:45, отмечая, что экстренные службы сразу приступили к проверке. — Последствия уточняем".

Однако уже через час захватчики нанесли новые удары по другим частям областного центра.

"Зафиксировано два враждебных попадания в городе – одно в Шевченковском районе, оттуда поступает информация о пострадавших, – констатировал мэр Харькова, описывая масштабы второй волны налета. — Второе – в Индустриальном районе. Последствия уточняем".

Наиболее трагическими оказались последствия прилета в Шевченковском районе города, где вражеский дрон попал в гражданскую инфраструктуру.

"Армия РФ атаковала беспилотником Шевченковский район Харькова, — подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, обнародовав первые верифицированные данные о жертвах. — На данный момент известно о трех погибших людях".

По словам руководителя ОВА, количество жертв может быть не окончательным, а медики сейчас борются за жизнь раненых харьковчан.

"Ранены 5 человек, им предоставляется вся необходимая помощь, — подчеркнул Синегубов, заверив, что координация спасательных работ происходит в усиленном режиме. — Все экстренные службы работают на месте атаки".

Параллельно с этим ликвидаторы сражаются с последствиями взрыва в другой части Харькова.

"Также оккупанты ударили дроном по Индустриальному району, — резюмировал глава области, добавив, что там удар спровоцировал серьезное возгорание. — На месте есть возгорание. Пока информация о пострадавших не поступала".

В Харькове продолжается разбор завалов и тушения пожаров, профильные коммунальные и спасательные службы продолжают устранять разрушения. Взрывы продолжают раздаваться в городе.

ОБНОВЛЕНО: Олег Синегубов в 11:42: "Сегодня утром оккупанты атаковали три района Харькова. Попадания вражеских беспилотников зафиксировали в Основянском, Шевченковском и Индустриальном районах города.

На данный момент известно о двух погибших — это 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Искренние соболезнования их родным и близким.

Пострадали в общей сложности 19 человек: 12 получили ранения, 5 — острую реакцию на стресс.

Госпитализированы 10 человек, из них двое находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

На местах попаданий работают все наши профильные службы.

В частности, был нанесен удар по энергетической системе. Делаем все необходимое, чтобы ликвидировать последствия и возобновить снабжение критически важных услуг для населения".

Игорь Терехов в 11:57: "Попадание вражеского "шахеда" в Немышлянском районе. Последствия уточняем".

Игорь Терехов в 12:07: "Попадание в крышу гражданского предприятия, двое пострадавших".

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