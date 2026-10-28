Страшна ніч у Харкові: Росія била по житлових будинках

У ніч на 28 жовтня 2026 року російські загарбники здійснили черговий повітряний напад на житлові квартали Харкова. Для атаки на цивільну інфраструктуру міста ворог застосував швидкісні ударні безпілотні літальні апарати типу "Shahed".

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі

Під обстрілом опинився Основ’янський район обласного центру, де зафіксували влучання реактивного дрона. Вибух спричинив руйнування та важку ситуацію на місці прильоту, через що екстреним службам довелося працювати у посиленому режимі.

"Унаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на площі 2500 кв. м, — повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, описуючи масштаби руйнувань. — Горіли багатоквартирний та приватний житлові будинки, господарчі споруди й виробнича будівля, пошкоджень зазнали багатоповерхівки, гаражі та автомобілі".

На жаль, обстріл призвів до людських травмувань серед мирного населення. Рятувальні та медичні бригади невідкладно розпочали надання допомоги постраждалим на місці події.

"5 людей дістали поранення, — констатували представники ДСНС у ранковому зведенні, — серед них 4-річна дитина, унаслідок удару російського безпілотника".

Ліквідація наслідків ворожого нальоту відбувалася у вкрай складних умовах. Навіть під постійною загрозою повторних повітряних ударів рятувальники разом із представниками інших міських служб продовжували приборкувати вогонь та розбирати завали. Паралельно на місці події розгорнули роботу психологи ДСНС, які надали необхідну психологічну підтримку мешканцям, що пережили ворожу атаку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що нардеп Олексій Гончаренко окреслив нові ідеї для домовленостей з РФ щодо припинення вогню.