Страшная ночь в Харькове: Россия била по жилым домам

В ночь на 28 октября 2026 года российские захватчики совершили очередное воздушное нападение на жилые кварталы Харькова. Для атаки на гражданскую инфраструктуру города враг применил скоростные ударные беспилотные летательные аппараты типа Shahed.

Последствия обстрела Харькова. Фото: соцсети

Под обстрелом оказался Основянский район областного центра, где зафиксировали попадание реактивного дрона. Взрыв вызвал разрушение и тяжелую ситуацию на месте прилета, из-за чего экстренным службам пришлось работать в усиленном режиме.

"В результате атаки вспыхнул масштабный пожар на площади 2500 кв. м, — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, описывая масштабы разрушений. — Горели многоквартирный и частный жилые дома, хозяйственные постройки и производственное здание, повреждения получили многоэтажки, гаражи и автомобили".

К сожалению, обстрел привел к человеческим травмам среди мирного населения. Спасательные и медицинские бригады безотлагательно приступили к оказанию помощи пострадавшим на месте происшествия.

"5 человек получили ранения, — констатировали представители ГСЧС в утренней сводке, — среди них 4-летний ребенок в результате удара российского беспилотника".

Ликвидация последствий вражеского налета происходила в очень сложных условиях. Даже под постоянной угрозой повторных воздушных ударов спасатели вместе с представителями других городских служб продолжали укрощать огонь и разбирать завалы. Параллельно на месте происшествия развернули работу психологи ГСЧС, оказавшие необходимую психологическую поддержку жителям, пережившим вражескую атаку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что нардеп Алексей Гончаренко очертил новые идеи для договоренностей с РФ по прекращению огня.