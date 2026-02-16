Очільник так званої окупаційної "військово-цивільної адміністрації" Харківської області Віталій Ганчев зробив низку заяв щодо поточної ситуації в регіоні та політичних планів Кремля. Зокрема, він порушив питання можливого проведення "референдуму" за прикладом інших окупованих територій.

Статус Харківщини на переговорах та питання анексії: чергові заяви колаборанта Ганчева

За словами колаборанта, жителів захоплених територій нібито "цікавить, чи буде проводитися референдум про входження до РФ". Проте Ганчев зазначив, що "проведення референдуму про возз’єднання Харківської області з Росією залежить від жителів регіону та їхньої політичної волі". При цьому він додав, що окупаційній владі наразі "невідомо, чи є статус регіону предметом переговорів по українському врегулюванню".

Також Ганчев озвучив дані щодо територіального контролю та звинуватив ЗСУ в обстрілах. За його твердженням, станом на сьогодні "військово-цивільна адміністрація контролює 35 населених пунктів Харківської області з близько 80", які були захоплені військами РФ.

Представник окупантів заявив про нібито посилення обстрілів у 2026 році. Згідно з його статистикою, "від обстрілів ЗСУ у 2025 році загинули 12 мирних жителів Харківської області та 25 поранені, з них 4 дітей", а з початку поточного року нібито загинуло п'ятеро осіб.

Зазначимо, що заяви представників окупаційних адміністрацій не мають юридичної сили та часто використовуються для пропаганди.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військовий Сил оборони України Станіслав "Осман" Бунятов повідомив про загострення ситуації на Сіверському напрямку. За його словами, російські війська продовжують активний тиск у бік Слов’янська.

Боєць підкреслює, що зволікання може стати фатальним: "Виїзд — єдина можливість залишитися живими". Звертаючись до тих, хто чекає на прихід окупантів, він додав: "Якщо хочете в росію — їдьте туди через Європу, не чекаючи "освободітєлєй" в містах, ваша тупість вартуватиме вашим дітям життя".