Глава так называемой оккупационной "военно-гражданской администрации" Харьковской области Виталий Ганчев сделал ряд заявлений по поводу текущей ситуации в регионе и политических планов Кремля. В частности, он затронул вопрос возможного проведения "референдума" по примеру других оккупированных территорий.

Статус Харьковщины на переговорах и вопросы аннексии: очередные заявления коллаборанта Ганчева

По словам коллаборанта, жителей захваченных территорий якобы интересует, будет ли проводиться референдум о вхождении в РФ. Однако Ганчев отметил, что "проведение референдума о воссоединении Харьковской области с Россией зависит от жителей региона и их политической воли". При этом он добавил, что оккупационным властям пока "неизвестно, является ли статус региона предметом переговоров по украинскому урегулированию".

Также Ганчев озвучил данные о территориальном контроле и обвинил ВСУ в обстрелах. По его утверждению, по состоянию на сегодняшний день "военно-гражданская администрация контролирует 35 населенных пунктов Харьковской области из около 80", которые были захвачены войсками РФ.

Представитель оккупантов заявил о якобы усилении обстрелов в 2026 году. Согласно его статистике, "от обстрелов ВСУ в 2025 году погибли 12 мирных жителей Харьковской области и 25 ранены, из них 4 детей", а с начала текущего года якобы погибли пять человек.

Отметим, что заявления представителей оккупационных администраций не имеют юридической силы и часто используются для пропаганды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что военный Сил обороны Украины Станислав "Осман" Бунятов сообщил об обострении ситуации на Северском направлении. По его словам, российские войска продолжают активное давление в сторону Славянска.

Боец подчеркивает, что промедление может стать роковым: "Выезд — единственная возможность остаться в живых". Обращаясь к тем, кто ждет прихода оккупантов, он добавил: "Если хотите в россию — езжайте туда через Европу, не дожидаясь "освободителей" в городах, ваша тупость будет стоить вашим детям жизни".