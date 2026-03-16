Скандал через «росія — топ»: у центрі Харкова група молодиків вчинила самосуд над юнаком

У Харкові поліція розпочала розслідування інциденту за участю підлітків, відео якого розлетілося місцевими пабліками. Під час моніторингу інтернету правоохоронці натрапили на кадри, де група осіб застосовує силу до хлопця поблизу торговельного центру "Нікольський".

Причиною конфлікту, за повідомленнями у ЗМІ, стали провокаційні висловлювання потерпілого на підтримку країни-агресора. На оприлюднених матеріалах зафіксовано, як юнаку завдають ударів, після чого він, стоячи на колінах, виконує державний гімн. Попри обставини, юристи та правозахисники наголошують, що фізична розправа в таких ситуаціях є неприпустимою.

Пресслужба поліції Харківщини підтвердила факт виявлення відеозапису, де "група молодиків застосовує фізичну силу до неповнолітнього".

Наразі тривають оперативні заходи: "Зазначену інформацію зареєстровано у встановленому законом порядку. Наразі проводиться перевірка та вживаються заходи щодо встановлення учасників події", — офіційно заявили у відомстві.

Слідчі встановлюють особи всіх фігурантів бійки та з’ясовують деталі того, що сталося в центрі міста 16 березня.

