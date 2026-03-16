logo

BTC/USD

73958

ETH/USD

2332.02

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

50.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Харьков Скандал из-за «россия — топ»: в центре Харькова группа молодых людей совершила самосуд над юношей
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал из-за «россия — топ»: в центре Харькова группа молодых людей совершила самосуд над юношей

Избиение подростка возле ТРЦ в Харькове: полиция начала проверку видео из соцсетей

16 марта 2026, 20:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В Харькове полиция приступила к расследованию инцидента с участием подростков, видео которого разлетелось по местным пабликам. Во время мониторинга интернета правоохранители натолкнулись на кадры, где группа лиц применяет силу к парню вблизи торгового центра "Никольский".

Скриншот из видео

Причиной конфликта, по сообщениям в СМИ, стали провокационные высказывания потерпевшего в поддержку агрессора. На обнародованных материалах зафиксировано, как юноше наносят удары, после чего он, стоя на коленях, исполняет государственный гимн. Несмотря на обстоятельства, юристы и правозащитники отмечают, что физическая расправа в таких ситуациях недопустима.

Скандал из-за «россия — топ»: в центре Харькова группа молодых людей совершила самосуд над юношей - фото 2

Пресс-служба полиции Харьковщины подтвердила факт обнаружения видеозаписи, где "группа молодых людей применяет физическую силу к несовершеннолетней".

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия: "Указанная информация зарегистрирована в установленном законом порядке. В настоящее время проводится проверка и принимаются меры по установлению участников события", — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают личности всех фигурантов драки и выясняют детали произошедшего в центре города 16 марта.

Следователи устанавливают личности всех фигурантов драки и выясняют детали произошедшего в центре города 16 марта.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости