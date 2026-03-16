Скандал из-за «россия — топ»: в центре Харькова группа молодых людей совершила самосуд над юношей

Недилько Ксения
В Харькове полиция приступила к расследованию инцидента с участием подростков, видео которого разлетелось по местным пабликам. Во время мониторинга интернета правоохранители натолкнулись на кадры, где группа лиц применяет силу к парню вблизи торгового центра "Никольский".
Причиной конфликта, по сообщениям в СМИ, стали провокационные высказывания потерпевшего в поддержку агрессора. На обнародованных материалах зафиксировано, как юноше наносят удары, после чего он, стоя на коленях, исполняет государственный гимн. Несмотря на обстоятельства, юристы и правозащитники отмечают, что физическая расправа в таких ситуациях недопустима.
Пресс-служба полиции Харьковщины подтвердила факт обнаружения видеозаписи, где "группа молодых людей применяет физическую силу к несовершеннолетней".
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия: "Указанная информация зарегистрирована в установленном законом порядке. В настоящее время проводится проверка и принимаются меры по установлению участников события", — заявили в ведомстве.
Следователи устанавливают личности всех фигурантов драки и выясняют детали произошедшего в центре города 16 марта.
