Скандал из-за «россия — топ»: в центре Харькова группа молодых людей совершила самосуд над юношей

В Харькове полиция приступила к расследованию инцидента с участием подростков, видео которого разлетелось по местным пабликам. Во время мониторинга интернета правоохранители натолкнулись на кадры, где группа лиц применяет силу к парню вблизи торгового центра "Никольский".

Скриншот из видео

Причиной конфликта, по сообщениям в СМИ, стали провокационные высказывания потерпевшего в поддержку агрессора. На обнародованных материалах зафиксировано, как юноше наносят удары, после чего он, стоя на коленях, исполняет государственный гимн. Несмотря на обстоятельства, юристы и правозащитники отмечают, что физическая расправа в таких ситуациях недопустима.

Пресс-служба полиции Харьковщины подтвердила факт обнаружения видеозаписи, где "группа молодых людей применяет физическую силу к несовершеннолетней".

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия: "Указанная информация зарегистрирована в установленном законом порядке. В настоящее время проводится проверка и принимаются меры по установлению участников события", — заявили в ведомстве.

Следователи устанавливают личности всех фигурантов драки и выясняют детали произошедшего в центре города 16 марта.

