Ситуация с электроснабжением в Харькове сейчас не отличается от других регионов Украины. Об этом сегодня в эфире национального телемарафона заявил мэр Игорь Терехов.

Ситуация со светом в Харькове: Игорь Терехов о графиках отключений и работе на грани возможностей

По словам мэра, российские войска целенаправленно атакуют объекты генерации и тепловые сети. Цель врага – максимально усложнить жизнь гражданскому населению во время низких температур.

"Если говорить об оборудовании, которое обеспечивает Харьков, то за последние недели у нас очень много разрушенного. Наши коммунальные предприятия работают на грани возможного и даже за ее пределами. Что касается энергоснабжения, то мы не отличаемся от других городов Украины: действуют графики отключений. За их введение отвечают "Укрэнерго" и "Харьковоблэнерго", которые вынуждены применять ограничения из-за дефицита электроэнергии", — подчеркнул Игорь Терехов.

Для поддержки горожан в Харькове развернут 101 пункт незламности. Там жители могут согреться, зарядить мобильные устройства и выпить горячий чай. Кроме того, в городе продолжают работу пункты выдачи бесплатного горячего питания, которыми ежедневно пользуются около 55 тысяч харьковчан.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Харькове за последние полчаса прозвучала серия мощных взрывов. Российская оккупационная армия наносит удары баллистическими ракетами по городу. После прилетов в некоторых районах города поднимаются столбы дыма.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил, что один из ударов пришелся по Слободскому району, после чего мэр написал, что удары продолжаются и есть попадания.

Игорь Терехов в 10:46: "Четырьмя ракетами враг атаковал объект критической инфраструктуры, нанес значительные повреждения. Также в Новобаварском районе зафиксировано падение обломков вражеского бпла — без пострадавших".