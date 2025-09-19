У прикордонні Харківської області ситуація стає все більш критичною. Туди вже не можуть дістатися евакуаційні та медичні екіпажі, а росіяни мінують усе, що можна, щоб вбити цивільних та військових. Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Ситуація критична: росіяни мінують дрова на Харківщині, якими люди намагаються топити

"Останнім часом надходить багато запитань щодо стану справ на прикордонні, тож маю проінформувати вас, що безпекова ситуація там є критичною. Як можна побачити на відео, російські терористи використовують так звані "дрова-обманки", куди закладають міни з детонаторами та платами ініціації. Коли місцевий мешканець бачить таке поліно і вирішує забрати його додому, щоб розтопити пічку, міна всередині детонує – людина гине. Також окупанти активно застосовують РСЗВ для дистанційного мінування місцевості. "Пелюстки", розкидані по всьому селищу, фактично унеможливлюють пересування автотранспорту, зокрема евакуаційних машин та карет швидкої допомоги", – розповідає Задоренко.

Він наголошує, що з початку повторного наступу росіян на північ Харківщини у травні 2024 року влада постійно попереджала людей: виїжджайте, поки не стало занадто пізно, залишайте заявки на евакуацію, поки вас можуть вивезти. Наразі ситуація така, що вивезти людей безпосередньо з Козачої Лопані, а також з Токарівки, Гоптівки, Великих і Малих Проходів уже неможливо – їм доводиться самостійно виходити пішки до умовно безпечної точки, де їх могла б забрати евакуаційна машина.

Окрім цього, учора Харківська філія "Газмережі" надіслала лист про відключення подачі газу до Козачої Лопані, Нової Козачої та двох сусідніх сіл Золочівської громади. Це рішення обґрунтовується значними ризиками для життя та здоров’я газовиків, які змушені ремонтувати суттєво пошкоджену інфраструктуру в умовах бойових дій.

"На жаль, відновити подачу газу до Козачої Лопані поки що неможливо – руйнування газогонів там дуже значні. Однак зі свого боку ми опрацьовуємо усі можливі варіанти щоб найближчим часом повернути газ до Нової Козачої. Вірю, що спільними зусиллями зможемо подолати ці виклики. Водночас розраховую на здоровий глузд кожного – адже росіяни не щадять нікого", – наголосив Задоренко.

