В приграничной области ситуация становится все более критической. Туда уже не могут добраться эвакуационные и медицинские экипажи, а россияне минируют все, что можно, чтобы убить гражданских и военных. Об этом сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

Ситуация критическая: россияне минируют дрова на Харьковщине, которыми люди пытаются топить

"В последнее время поступает много вопросов о положении дел в приграничье, поэтому должен проинформировать вас, что ситуация с безопасностью там критическая. Как можно увидеть на видео, российские террористы используют так называемые дрова-обманки, куда закладывают мины с детонаторами и платами инициации. Когда местный житель видит такое полено и решает забрать его домой, чтобы растопить печку, мина внутри детонирует – человек погибает. Также оккупанты активно применяют РСЗО для дистанционного минирования местности. "Лепестки", разбросанные по всему поселку, фактически делают невозможным передвижение автотранспорта, в частности эвакуационных машин и карет скорой помощи", – рассказывает Задоренко.

Он отмечает, что с начала повторного наступления россиян на север Харьковщины в мае 2024 года власти постоянно предупреждали людей: выезжайте, пока не стало слишком поздно, оставляйте заявки на эвакуацию, пока вас могут вывезти. Сейчас ситуация такова, что вывезти людей непосредственно из Казачьей Лопани, а также из Токаревки, Гоптовки, Больших и Малых Проходов уже невозможно – им приходится самостоятельно выходить пешком до условно безопасной точки, где их могла бы забрать эвакуационная машина.

Кроме этого, вчера Харьковский филиал "Газсети" направил письмо об отключении подачи газа в Казачью Лопань, Новую Казачью и два соседних села Золочевской громады. Это решение обосновывается значительными рисками для жизни и здоровья газовиков, вынужденных ремонтировать существенно поврежденную инфраструктуру в условиях боевых действий.

"К сожалению, возобновить подачу газа в Казачью Лопань пока невозможно – разрушения газопроводов там очень значительны. Однако со своей стороны мы прорабатываем все возможные варианты, чтобы в ближайшее время вернуть газ в Новую Казачью. Верю, что совместными усилиями сможем преодолеть эти вызовы. В то же время рассчитываю на здравый смысл каждого – ведь россияне не щадят никого", – подчеркнул Задоренко.

