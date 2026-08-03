Російське міноборони звітує про «захоплення» сіл на Харківщині

Міністерство оборони країни-агресорки заявило про встановлення контролю над двома населеними пунктами в Харківській області — Білим Колодязем та Устинівкою. Подібні звіти підрозділів угруповання "Сєвєр" оперативно проаналізували військові експерти та спростували пропагандистські гасла.

Мапа бойових дій DeepState, скріншот

Фото: зі звіту МО РФ

Згідно з актуальними даними інтерактивної мапи бойових дій DeepState, село Устинівка наразі перебуває у "сірій зоні". Водночас Білий Колодязь узагалі не входить до цієї зони й розташований на значній відстані від лінії безпосередніх бойових зіткнень.

Паралельно аналітики оприлюднили загальну статистику територіальних змін за останній місяць.

"Ворог у липні окупував більше, ніж Сили Оборони України повернули", — констатують у проєкті DeepState. За їхніми розрахунками, прямий територіальний приріст окупантів на карті зафіксовано на рівні 36 квадратних кілометрів.

Проте експерти зазначають, що реальна картина динаміки фронту має важливе приховане підґрунтя.

"Проте є одна важлива деталь — це зміна приростів у травні-липні", — зауважують аналітики, додаючи, що деокупаційні успіхи українських військових відображаються у публічному просторі із суттєвим запізненням.

Так, завдяки коригуванню минулих періодів, у липні площа захоплених ворогом територій фактично зменшилася на 52 квадратні кілометри. З них 25 кв. км припадає на травневі здобутки ЗСУ, а 27 кв. км — на червневі. З урахуванням цих запізнілих оновлень, реальний чистий приріст просування загарбників за липень може оцінюватися у 88 квадратних кілометрів. Водночас Сили Оборони продовжували проводити успішні локальні контратаки й безпосередньо в липні, хоча їхні масштаби виявилися скромнішими за попередні місяці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні офіційно затвердили нові правила нарахування додаткових грошових винагород для бійців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також працівників поліції особливого призначення.