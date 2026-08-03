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Російське міноборони звітує про «захоплення» сіл на Харківщині

Чергова брехня міноборони РФ та реальна ситуація на Харківщині: розбір аналітиків DeepState

3 серпня 2026, 12:48
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Недилько Ксения

Міністерство оборони країни-агресорки заявило про встановлення контролю над двома населеними пунктами в Харківській області — Білим Колодязем та Устинівкою. Подібні звіти підрозділів угруповання "Сєвєр" оперативно проаналізували військові експерти та спростували пропагандистські гасла.

Російське міноборони звітує про «захоплення» сіл на Харківщині

Мапа бойових дій DeepState, скріншот

Російське міноборони звітує про «захоплення» сіл на Харківщині - фото 2

Фото: зі звіту МО РФ

Згідно з актуальними даними інтерактивної мапи бойових дій DeepState, село Устинівка наразі перебуває у "сірій зоні". Водночас Білий Колодязь узагалі не входить до цієї зони й розташований на значній відстані від лінії безпосередніх бойових зіткнень.

Паралельно аналітики оприлюднили загальну статистику територіальних змін за останній місяць.

"Ворог у липні окупував більше, ніж Сили Оборони України повернули", — констатують у проєкті DeepState. За їхніми розрахунками, прямий територіальний приріст окупантів на карті зафіксовано на рівні 36 квадратних кілометрів.

Проте експерти зазначають, що реальна картина динаміки фронту має важливе приховане підґрунтя.

"Проте є одна важлива деталь — це зміна приростів у травні-липні", — зауважують аналітики, додаючи, що деокупаційні успіхи українських військових відображаються у публічному просторі із суттєвим запізненням.

Так, завдяки коригуванню минулих періодів, у липні площа захоплених ворогом територій фактично зменшилася на 52 квадратні кілометри. З них 25 кв. км припадає на травневі здобутки ЗСУ, а 27 кв. км — на червневі. З урахуванням цих запізнілих оновлень, реальний чистий приріст просування загарбників за липень може оцінюватися у 88 квадратних кілометрів. Водночас Сили Оборони продовжували проводити успішні локальні контратаки й безпосередньо в липні, хоча їхні масштаби виявилися скромнішими за попередні місяці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Україні офіційно затвердили нові правила нарахування додаткових грошових винагород для бійців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також працівників поліції особливого призначення.



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