Российское минобороны отчитывается о «захвате» сел на Харьковщине

Министерство обороны страны-агрессорки заявило об установлении контроля над двумя населенными пунктами в Харьковской области — Белым Колодцем и Устиновкой. Подобные отчеты подразделений группировки "Север" оперативно проанализировали военные эксперты и опровергли пропагандистские лозунги.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Фото: из отчета МО РФ

Согласно актуальным данным интерактивной карты боевых действий DeepState, село Устиновка находится в "серой зоне". В то же время Белый Колодец вообще не входит в эту зону и расположен на значительном расстоянии от линии непосредственных боевых столкновений.

Параллельно аналитики обнародовали общую статистику территориальных изменений за последний месяц.

"Враг в июле оккупировал больше, чем Силы Обороны Украины вернули", — констатируют в проекте DeepState. По их расчетам, прямой территориальный прирост оккупантов на карте зафиксирован на уровне 36 квадратных километров.

Однако эксперты отмечают, что реальная картина динамики фронта имеет важную скрытую почву.

"Однако есть одна важная деталь – это изменение приростов в мае-июле", – отмечают аналитики, добавляя, что деоккупационные успехи украинских военных отражаются в публичном пространстве с существенным опозданием.

Так, благодаря корректировке прошлых периодов, в июле площадь захваченных врагом территорий фактически уменьшилась на 52 квадратных километра. Из них 25 кв. км приходится на майские достижения ВСУ, а 27 кв. км – на июньские. С учетом этих запоздалых обновлений реальный чистый прирост продвижения захватчиков за июль может оцениваться в 88 квадратных километров. В то же время Силы Обороны продолжали проводить успешные локальные контратаки и непосредственно в июле, хотя их масштабы оказались скромнее предыдущих месяцев.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Украине официально утвердили новые правила начисления дополнительных денежных вознаграждений для бойцов Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также сотрудников полиции особого назначения.