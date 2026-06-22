Російська авіація шукає лазівки: Харків під загрозою нових ударів авіабомбами

Жителям Харкова варто бути максимально пильними, адже в регіоні суттєво посилився ризик ворожих ударів із використанням керованих авіаційних бомб. Про це офіційно заявив начальник пункту управління ПБС KRAKEN 1654 Данило Акуленко. За його спостереженнями, загарбники провели роботу над помилками. Ворог зумів пристосувати свої дії до поточних умов і зараз планомірно збільшує частоту обстрілів.

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"Російські війська адаптували тактику", — наголошує боєць, додаючи, що загарбники "поступово нарощують інтенсивність ударів після певного періоду відносного затишшя".

Військовий нагадує, що раніше Силам оборони вдавалося суттєво мінімізувати результативність таких повітряних нальотів. Проте окупаційний контингент не полишає спроб обійти українську протиповітряну оборону. Наші захисники констатують, що "противник продовжує шукати нові способи їх застосування" на лінії фронту та по мирних містах.

Українські оборонці цілодобово працюють над нейтралізацією цієї повітряної навали. Проте ситуація залишається вкрай напруженою, адже, як резюмує Акуленко, "робота з протидії триває, але кожен такий удар залишається серйозною загрозою для цивільного населення". Тож нехтувати сигналами тривоги зараз смертельно небезпечно.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки виступило з черговою порцією звинувачень, намагаючись реанімувати свій давній пропагандистський фейк про функціонування так званих "біолабораторій" на території України. Цього разу російські військові чиновники заявляють, що біологічну зброю виготовляють в Одесі та Харкові.