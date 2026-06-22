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Российская авиация ищет лазейки: Харьков под угрозой новых ударов авиабомбами

После затишья враг наращивает силы: военные заявили о новой волне использования КАБов в Харьковской области

22 июня 2026, 11:03
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Недилько Ксения

Жителям Харькова следует быть максимально бдительными, ведь в регионе существенно усилился риск вражеских ударов с использованием управляемых авиационных бомб. Об этом официально заявил начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Акуленко. По его наблюдениям, захватчики провели работу над ошибками. Враг сумел приспособить свои действия к текущим условиям и сейчас планомерно увеличивает частоту обстрелов.

Российская авиация ищет лазейки: Харьков под угрозой новых ударов авиабомбами

Иллюстративное фото

"Русские войска адаптировали тактику", — подчеркивает боец, добавляя, что захватчики "постепенно наращивают интенсивность ударов после определенного периода относительного затишья".

Военный напоминает , что ранее Силам обороны удавалось существенно минимизировать результативность таких воздушных налетов. Однако оккупационный контингент не оставляет попыток обойти украинскую противовоздушную оборону. Наши защитники констатируют, что противник продолжает искать новые способы их применения на линии фронта и по мирным городам.

Украинские защитники круглосуточно работают над нейтрализацией этого воздушного нашествия. Однако ситуация остается крайне напряженной, ведь, как резюмирует Акуленко, "работа по противодействию продолжается, но каждый такой удар остается серьезной угрозой для гражданского населения". Так что пренебрегать сигналами тревоги сейчас смертельно опасно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки выступило с очередной порцией обвинений, пытаясь реанимировать свой давний пропагандистский фейк о функционировании так называемых "биолабораторий" на территории Украины. В этот раз российские военные чиновники заявляют, что биологическое оружие производится в Одессе и Харькове.



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