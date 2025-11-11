logo_ukra

BTC/USD

104370

ETH/USD

3530.87

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Росіяни заявляють про просування у Куп’янську
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни заявляють про просування у Куп’янську

Ворог заявляє про просування у Куп’янську

11 листопада 2025, 16:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області штурмові загони 6-ї армії нібито продовжували знищення оточених військ ЗСУ. Про це заявляють у Міністерстві оборони РФ та наголошують, що повністю окуповано східну частину міста. Захоплення українських територій окупанти називають "звільненням".

Росіяни заявляють про просування у Куп’янську

Росіяни заявляють про просування у Куп’янську

"Противник не залишає спроб прорватися до оточених підрозділів. Протягом доби відбито атаку підрозділів 1-ї бригади нацгвардії на півдні населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області з метою деблокування оточених підрозділів.

Внаслідок вогневої поразки знищено до 60 українських військовослужбовців, 16 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі п'ять бойових броньованих машин, станція радіолокації контрбатарейної боротьби, три станції радіоелектронної боротьби та п'ять пікапів", – заявляють окупанти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку учора було помічено велику кількість військових РФ, які на фототехніці зайшли до міста. Під відео у мережі зазначали, що це відбувається на виїзді з міста у бік Павлограду Дніпропетровської області. Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" пояснив, що це не прорив оборони, а дещо інше.

"Вчорашні кадри, де під покровом густого туману ворог ганяв на мотобайках по Покровську, наробили шуму в мережі, дехто навіть сприйняв це як прорив. Насправді ж – це звичайне накопичення, підтягування свіжих сил + під погодними умовами здійснити таку акцію дуже легко!

Наші бійці таких трюків давно не бояться, спокійно фіксують кожен рух і накривають їх точними ударами. За даними візуального спостереження, ті самі "мотобайкери", що на відео здавалося зухвалими, зараз лежать серед металобрухту своїх же байків. Коротка вистава під туманом для них закінчилася, як і для багатьох, хто спробував під’їхати надто близько", – зазначив військовий.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини