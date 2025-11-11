У районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області штурмові загони 6-ї армії нібито продовжували знищення оточених військ ЗСУ. Про це заявляють у Міністерстві оборони РФ та наголошують, що повністю окуповано східну частину міста. Захоплення українських територій окупанти називають "звільненням".

Росіяни заявляють про просування у Куп’янську

"Противник не залишає спроб прорватися до оточених підрозділів. Протягом доби відбито атаку підрозділів 1-ї бригади нацгвардії на півдні населеного пункту Куп'янськ-Вузловий Харківської області з метою деблокування оточених підрозділів.

Внаслідок вогневої поразки знищено до 60 українських військовослужбовців, 16 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі п'ять бойових броньованих машин, станція радіолокації контрбатарейної боротьби, три станції радіоелектронної боротьби та п'ять пікапів", – заявляють окупанти.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Покровському напрямку учора було помічено велику кількість військових РФ, які на фототехніці зайшли до міста. Під відео у мережі зазначали, що це відбувається на виїзді з міста у бік Павлограду Дніпропетровської області. Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" пояснив, що це не прорив оборони, а дещо інше.

"Вчорашні кадри, де під покровом густого туману ворог ганяв на мотобайках по Покровську, наробили шуму в мережі, дехто навіть сприйняв це як прорив. Насправді ж – це звичайне накопичення, підтягування свіжих сил + під погодними умовами здійснити таку акцію дуже легко!

Наші бійці таких трюків давно не бояться, спокійно фіксують кожен рух і накривають їх точними ударами. За даними візуального спостереження, ті самі "мотобайкери", що на відео здавалося зухвалими, зараз лежать серед металобрухту своїх же байків. Коротка вистава під туманом для них закінчилася, як і для багатьох, хто спробував під’їхати надто близько", – зазначив військовий.