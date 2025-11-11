В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии якобы продолжали уничтожение окруженных войск ВСУ. Об этом заявляют в Министерстве обороны РФ и отмечают, что полностью оккупирована восточная часть города. Захват украинских территорий оккупанты называют "освобождением".

Россияне заявляют о продвижении в Купянске

"Противник не оставляет попыток прорваться в окруженные подразделения. В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью деблокирования окруженных подразделений.

В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых бронированных машин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов", – заявляют оккупанты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Покровском направлении вчера было замечено большое количество военных РФ, которые на фототехнике зашли в город. Под видео в сети отмечалось, что это происходит на выезде из города в сторону Павлограда Днепропетровской области. Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" объяснил, что это не прорыв обороны, а несколько иное.

"Вчерашние кадры, где под покровом густого тумана враг гонял на мотобайках по Покровску, наделали шум в сети, некоторые даже восприняли это как прорыв. На самом же деле – это обычное накопление, подтягивание свежих сил под погодными условиями осуществить такую акцию очень легко!"

Наши бойцы таких трюков давно не боятся, спокойно фиксируют каждое движение и покрывают их точными ударами. По данным визуального наблюдения, те самые "мотобайкеры", что на видео казалось дерзкими, сейчас лежат среди металлолома своих же байков. Краткое представление под туманом для них закончилось, как и для многих, кто попытался подъехать слишком близко", – отметил военный.