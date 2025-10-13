Повне захоплення Куп’янська — питання часу. Точку незворотності пройдено. Про це заявила народна депутатка Мар’яна Безугла.

«Росіяни вже повністю у місті»: що робиться у Куп’янську

" Росіяни вже повністю у місті. Але Генштаб і підконтрольні блогери продовжують байки про "Добропільський контрнаступ", якого не існує, за винятком окремих стабілізаційних дій після допущеного через брехню в доповідях прориву ", – наголошує нардепка.

Військові також повідомляють про складну ситуацію в місті та навколо та наголошують, що оборона міста була провальною.

"По Купʼянську ситуація залишається важкою через повну відсутність організованої оборони міста і це факт. Купʼянськ абсолютно не був готовий до оборони. Де-не-де маємо успіхи навколо міста, але все одно обстановку можна описати лише одним словом — хаос. В цьому хаосі вже більше переживаю не за місто, яке фактично знищується боями, а за угруповання наших військ на південь від міста на лівому березі Оскола, бо там ситуація може сильно ускладнитися, якщо ми ще більше просядемо в Купʼянську і на його околицях", – наголошує військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни заявляють про поступ у Донецькій та Харківській областях. Про окупацію двох населених пунктів, які росіяни називають "визволенням", заявили в Міністерстві оборони РФ.

Там пишуть, що ворожі підрозділи угруповання військ "Центр" активними наступальними діями нібито захопили населений пункт Московське (зараз Козацьке) Донецької області, а також нібито зайшли до східних районів міста Мирноград (колишній Димитрів) на Донеччині та розвивають наступ у його житлових кварталах. Крім того, у ворожому відомстві заявили, що окупували село Борівська Андріївка на Харківщині.