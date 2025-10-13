Рубрики
Недилько Ксения
Повне захоплення Куп’янська — питання часу. Точку незворотності пройдено. Про це заявила народна депутатка Мар’яна Безугла.
«Росіяни вже повністю у місті»: що робиться у Куп’янську
Військові також повідомляють про складну ситуацію в місті та навколо та наголошують, що оборона міста була провальною.
"По Купʼянську ситуація залишається важкою через повну відсутність організованої оборони міста і це факт.
Купʼянськ абсолютно не був готовий до оборони.
Де-не-де маємо успіхи навколо міста, але все одно обстановку можна описати лише одним словом — хаос. В цьому хаосі вже більше переживаю не за місто, яке фактично знищується боями, а за угруповання наших військ на південь від міста на лівому березі Оскола, бо там ситуація може сильно ускладнитися, якщо ми ще більше просядемо в Купʼянську і на його околицях", – наголошує військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни заявляють про поступ у Донецькій та Харківській областях. Про окупацію двох населених пунктів, які росіяни називають "визволенням", заявили в Міністерстві оборони РФ.
Там пишуть, що ворожі підрозділи угруповання військ "Центр" активними наступальними діями нібито захопили населений пункт Московське (зараз Козацьке) Донецької області, а також нібито зайшли до східних районів міста Мирноград (колишній Димитрів) на Донеччині та розвивають наступ у його житлових кварталах. Крім того, у ворожому відомстві заявили, що окупували село Борівська Андріївка на Харківщині.