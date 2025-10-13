Полный захват Купянска — вопрос времени. Точка необратимости пройдена. Об этом заявила народный депутат Марьяна Безуглая.

«Русские уже полностью в городе»: что делается в Купянске

" Русские уже полностью в городе. Но Генштаб и подконтрольные блогеры продолжают басни о "Добропольском контрнаступлении", которого не существует, за исключением отдельных стабилизационных действий после допущенного из-за лжи в докладах прорыва ", – отмечает нардепка.

Военные также сообщают о сложной ситуации в городе и вокруг и отмечают, что оборона города была провальной.

"По Купянску ситуация остается тяжелой из-за полного отсутствия организованной обороны города и это факт. Купянск совершенно не был готов к обороне. Кое-где имеем успехи вокруг города, но все равно обстановку можно описать только одним словом – хаос. В этом хаосе уже больше переживаю не за город, фактически уничтожаемый боями, а за группировку наших войск к югу от города на левом берегу Оскола, потому что там ситуация может сильно усложниться, если мы еще больше просядем в Купянске и на его окрестностях", – отмечает военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что россияне заявляют о продвижении в Донецкой и Харьковской областях. Об оккупации двух населенных пунктов, которые россияне называют "освобождением", заявили в Министерстве обороны РФ.

Там пишут, что вражеские подразделения группировки войск "Центр" активными наступательными действиями якобы захватили населенный пункт Московское (сейчас Казацкое) Донецкой области, а также якобы вошли в восточные районы города Мирноград (бывший Димитров) в Донецкой области и развивают наступление в его жилых кварталах. Кроме того, во вражеском ведомстве заявили, что оккупировали село Боровская Андреевка Харьковской области.