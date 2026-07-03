Россияне ударили дроном по автомобилям в Харькове: количество раненых растет (ОБНОВЛЕНО)

Российские оккупационные войска совершили очередную циничную атаку на гражданскую инфраструктуру Харькова. Посреди дня вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал Киевский район города, попав непосредственно в транспортные средства с людьми.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

О первых минутах после взрыва и последствиях обстрела оперативно сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Вражеский дрон ударил по Киевскому району, — отметил глава города сразу после инцидента. — По предварительной информации, есть пострадавшие".

Вскоре появились первые уточнения с места трагедии. Как выяснилось, эпицентром удара стал автомобиль, в котором в момент взрыва находились горожане. Мэр подтвердил, что под удар попал автомобиль с людьми, а также сообщил о первых обнаруженных раненых:

"На данную минуту – двое пострадавших".

Однако на этом разбор последствий атаки не завершился, ведь количество травмированных стало увеличиваться, а на месте происшествия обнаружили новые разрушения. Российское оружие изуродовало не только частное имущество, но и транспорт, обеспечивавший жизнедеятельность Харькова.

"Количество пострадавших возросло до трех, – проинформировал Терехов в обновленных данных, описывая масштабы повреждений: – кроме частного авто – под удар попала и машина одного из городских КП".

На месте попадания работают все профильные экстренные службы и медики, которые оказывают неотложную помощь раненым. Информация о состоянии потерпевших и общих последствиях вражеского налета продолжает собираться и проверяться.

Игорь Терехов в 15:30: "Зафиксировано попадание вражеского дрона в автозаправочную станцию ​​в Киевском районе Харькова. На месте пожар.

Есть предварительная информация о пострадавших".





Информация обновляется.