Россияне ударили дроном по автомобилям в Харькове: количество раненых растет (ОБНОВЛЕНО)

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Недилько Ксения
Российские оккупационные войска совершили очередную циничную атаку на гражданскую инфраструктуру Харькова. Посреди дня вражеский беспилотный летательный аппарат атаковал Киевский район города, попав непосредственно в транспортные средства с людьми.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
О первых минутах после взрыва и последствиях обстрела оперативно сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Вскоре появились первые уточнения с места трагедии. Как выяснилось, эпицентром удара стал автомобиль, в котором в момент взрыва находились горожане. Мэр подтвердил, что под удар попал автомобиль с людьми, а также сообщил о первых обнаруженных раненых:
Однако на этом разбор последствий атаки не завершился, ведь количество травмированных стало увеличиваться, а на месте происшествия обнаружили новые разрушения. Российское оружие изуродовало не только частное имущество, но и транспорт, обеспечивавший жизнедеятельность Харькова.
На месте попадания работают все профильные экстренные службы и медики, которые оказывают неотложную помощь раненым. Информация о состоянии потерпевших и общих последствиях вражеского налета продолжает собираться и проверяться.
Игорь Терехов в 15:30: "Зафиксировано попадание вражеского дрона в автозаправочную станцию в Киевском районе Харькова. На месте пожар.
Есть предварительная информация о пострадавших".
Информация обновляется.