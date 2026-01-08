logo

Россияне делают «флаговтыки» на Харьковщине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россияне делают «флаговтыки» на Харьковщине

Оккупанты показали видео установки триколоров оккупантами в селе Подолы на Харьковщине

8 января 2026, 12:45
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская оккупационная армия показала видеоустановку флагов России в разных районах населенного пункта Подолы в Харьковской области. Видео опубликовано Министерством обороны РФ.



Росіяни роблять «флаговтики» на Харківщині

Там заявили, что якобы оккупировали населенный пункт еще 4 января 2026 в результате активных действий подразделений группировки войск РФ "Запад". Однако в Украине это официально не подтверждают, на карте DeepState Подолы даже не в серой зоне.


Россияне делают «флаговтыки» на Харьковщине - фото 2

"Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерийских расчетов и операторов БПЛА, удалось уничтожить укрепленные позиции, оборонительные сооружения и огневые средства противника.

Поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям позволили существенно ослабить оборону украинских формирований.

После подавления основных очагов сопротивления российские военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", – пишут во вражеском МО РФ.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Славянском направлении Донетчины противник имеет подтвержденное продвижение южнее Платоновки. Об этом сообщил военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной".

"Враг закрепился на новых позициях и начал расширять серую зону на запад вдоль балки. Работают осторожно, без массовых накатов — малыми группами по 2–3 рыла, с накоплением в лесополосах и складках местности. Ключевая задача для них: ползти на запад вдоль лесополосы и балок. Это классическая схема обрезания для того чтобы задушить поставками и заставить позиции потерять смысл", – сообщил военный.



