Российская оккупационная армия продолжает наступать по всем направлениям. По данным аналитиков проекта DeepState, враг продвинулся вблизи Кондрашовки и Степной Новоселки Харьковской области и Новоивановки Днепропетровской.

Россияне продолжают продвигаться на Харьковщине: удалось ли пройти в центр Купянска

Как сообщили в Институте изучения войны (ISW), 17 сентября российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский военкор утверждал, что оккупанты продвинулись к северу от Болоховки (к северо-востоку от Купянска).

16 и 17 сентября российские войска атаковали вблизи самого Купянска; к западу от Купянска в направлении Соболевки; северо-западнее Купянска близ Мирового; к северу от Купянска близ Радьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степной Новоселовки и в направлении Песчаного и Подола.

"Командир украинского батальона, действовавший на Купянском направлении, сообщил, что российские войска, вероятно, несут в десять раз больше потерь, чем украинские. Командир заявил, что российские войска совершают атаки небольшими пехотными группами, но солдаты плохо обучены и недостаточно снабжены пищей и водой", – пишут в ISW .

По данным украинского военного корреспондента Богдана Мирошникова, после прорыва через трубу на Радьковку и захвата леса рядом с селом враг получил возможность накапливаться в большом количестве.

"Сейчас враг достаточно скопился как в Радьковке, так и в лесу между ней и Купянском. Теперь начались бои за сам Купянск. Кое-где враг успел закрепиться, поэтому уже, по-видимому, не приходится говорить за зачистку города с нашей стороны. Уже я поднимал бы разговор за безопасность и целесообразность пребывания нашего гарнизона на левом берегу Оскола. Там можно было только в Ковшаровке сдерживать врага долгими месяцами. Но сейчас ситуация изменилась, к сожалению", – пишет военкор.

Однако по словам спикера ОСУВ "Днепр" Алексея Бельского, центр Купянска под контролем ВСУ: россияне ведут бои только на северных окраинах.

"Наши бойцы повредили и затопили трубу газопровода, по которой солдаты России двигались к окрестностям Купянска. При этом сейчас военные России пытаются переправляться через реку Оскол на плотах и лодках. ВСУ удерживают оборону, а часть россиян попадает в плен. Пленные россияне рассказывают, что проникли в город группами от 2 до 9 солдат. Часть в военной форме, а часть – в штатском. У каждой из таких групп России есть задачи. Например, одна группа должна была захватить 5-этажку по определенному адресу, другая – 9-этажку", – заявили в ОСУВ "Днепр".

Сообщается, что в настоящее время идет операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянске.

