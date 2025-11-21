Вороже Міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Раніше таку заяву робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Окупацію населених пунктів України росіяни називають "звільненням".

Росіяни повідомили про повну окупацію Куп’янська

"Підрозділами угруповання військ "Захід" внаслідок активних дій завершено звільнення міста Куп'янська у Харківській області", – написали в МО РФ та опублікували відео з кадрами з різних районів міста.

У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.

"Насправді це чергова брехня російського військово-політичного керівництва. У Генеральному штабі ЗСУ спростували фейк росіян та повідомили, шо Купʼянськ під контролем СОУ.

Про неправдивість заяв герасимова також повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко, наголосивши, що росія НЕ окупувала Куп’янськ.

Мета цієї інформаційної операції рф — приховати власні критичні втрати на Куп’янському та Покровському напрямках, створити ілюзію "успіхів" на фоні реальних поразок і тисяч убитих.

Раніше ворожа пропаганда поширювала фейки про оточення ЗСУ у Купʼянську та "возила" туди іноземних журналістів", – заявили у ЦПД.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що росіяни прориваються на Сіверському напрямку та намагаються створити там "котел" для Сил оборони України.