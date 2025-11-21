Вражеское Министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Ранее такое заявление делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Оккупацию населенных пунктов Украины россияне называют "освобождением".

Россияне сообщили о полной оккупации Купянска

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области", – написали в МО РФ и опубликовали видео с кадрами из разных районов города.

В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.

"На самом деле это очередная ложь российского военно-политического руководства. В Генеральном штабе ВСУ опровергли фейк россиян и сообщили, что Купянск под контролем СОУ.

О неправдивости заявлений Герасимова также сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко, подчеркнув, что Россия не оккупировала Купянск.

Цель этой информационной операции России – скрыть собственные критические потери на Купянском и Покровском направлениях, создать иллюзию "успехов" на фоне реальных поражений и тысяч убитых.

Ранее вражеская пропаганда распространяла фейки об окружении ВСУ в Купянске и "возила" туда иностранных журналистов", – заявили в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что россияне прорываются на Северском направлении и пытаются создать там "котел" для Сил обороны Украины.