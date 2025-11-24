На Купянском направлении войска России пытаются оттеснить ВСУ с левого берега Оскола. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Россияне пытаются вытеснить ВСУ: что происходит вблизи Купянска

По его словам, ситуация в самом Купянске и поселке Купянск-Узловой сейчас существенно не меняется.

"Но противник пытается давить к востоку от него, пытается выдавливать украинские войска с левого берега реки Оскол. Не очень успешно, но там есть настоящее давление, серьезные попытки. В отличие от самого города туда заходить особенно прямо сейчас у противника не выходит".

Купянск имеет стратегическое значение для обороны Харьковщины и Донетчины, а его потеря может привести к окружению украинских войск на левом берегу Оскола. Угроза для Купянска нарастала с лета, и теперь ситуация еще больше усложнилась.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений якобы с оккупацией новых населенных пунктов Украины. Об этом сообщили в МО РФ.

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих:

– 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка из якобы с оккупацией Купянска в Харьковской области.

– 121 мотострелкового полка с оккупацией населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

– 169-й отдельной мотострелковой бригады с оккупацией населенного пункта Ямполь в Донецкой области.

– 252 мотострелкового полка с оккупацией населенного пункта Новоселовка в Донецкой области.

– 254 мотострелкового полка имени Александра Матросова с оккупацией населенного пункта Ставки в Донецкой области.