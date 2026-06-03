Росіяни атакували Харків швидкісними «Шахедами»: що відомо про постраждалих

Ранок у Харкові розпочався під акомпанемент вибухів та сирен. Російські окупаційні війська здійснили повітряний наліт на місто, використавши для цього новітні зразки озброєння. Ворожі дрони заходили на цілі кількома хвилями, змушуючи містян перебувати в укриттях.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Перший удар припав на Холодногірський район міста. Про використання ворогом специфічної зброї терміново поінформував міський голова Ігор Терехов.

"Влучання реактивного "шахеду" зафіксовано в Холодногірському районі, — сповістив очільник міста на початку атаки. — Деталі зʼясовуємо".

Невдовзі вибухи пролунали знову. Цього разу під вогнем опинилася інша частина Харкова. Російські військові не припиняли тиск, скеровуючи наступні смертоносні апарати на житлові та промислові квартали.

"Ще одним реактивним "шахедом" ворог ударив по Основ’янському району Харкова", — зауважив Ігор Терехов, додавши, що загроза з повітря тривалий час залишалася актуальною для всіх жителів.

Ситуація на місцях прильотів швидко змінювалася, а масштаби руйнувань та кількість поранених постійно уточнювалися. На сполох забили і в обласній адміністрації, де координували роботу рятувальних та медичних бригад.

"За уточненою інформацією, ворог завдав ударів по Холодногірському і Основ'янському районах, — повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов. — На місці зайнялася пожежа. Пошкоджено ангар, 2 автомобілі".

Поки вогнеборці приборкували полум'я, медики надавали невідкладну допомогу тим, хто опинився в зоні ураження. Кількість поранених стрімко зростала з кожною годиною розбору завалів та обстеження території. Спочатку мова йшла про одну травмовану жінку, згодом цифри оновилися до двох, чотирьох, а потім і до п'яти осіб.

"Наразі 5 людей постраждали через ворожий обстріл Харкова, — резюмував Синєгубов ближче до десятої години ранку, звітуючи про роботу екстрених служб. — Наші медики надають необхідну допомогу".

Мер Харкова підтвердив цю інформацію, зазначивши, що "внаслідок ранкового обстрілу міста — пʼятеро людей постраждалі". Наразі на місцях влучань реактивних безпілотників продовжують працювати профільні фахівці, які ліквідовують наслідки цієї підступної атаки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська не припиняють повітряного терору проти мирного населення. У ніч на 3 червня ворог здійснив чергову масовану атаку, спрямувавши на українські міста та села велику кількість ударних безпілотних апаратів.

Ціллю російських військових знову стали об'єкти невійськового призначення, що призвело до трагічних наслідків у різних куточках країни. Під ударом смертоносних безпілотників опинилися одразу декілька областей. За інформацією з регіонів, ця ворожа атака, на жаль, забрала життя людей, а також призвела до поранень серед місцевих жителів.