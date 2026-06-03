Россияне атаковали Харьков скоростными «Шахедами»: что известно о пострадавших

Утро в Харькове началось под аккомпанемент взрывов и сирен. Российские оккупационные войска совершили воздушный налет на город, использовав для этого новейшие образцы вооружения. Вражеские дроны заходили на цели несколькими волнами, заставляя горожан находиться в укрытиях.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Первый удар пришелся на Холодногорский район города. Об использовании врагом специфического оружия срочно проинформировал городской голова Игорь Терехов.

"Попадание реактивного "шахеда" зафиксировано в Холодногорском районе, — сообщил глава города в начале атаки. — Детали выясняем".

Вскоре взрывы раздались снова. В этот раз под огнем оказалась другая часть Харькова. Российские военные не прекращали давление, направляя последующие смертоносные аппараты на жилые и промышленные кварталы.

"Еще одним реактивным "шахедом" враг ударил по Основянскому району Харькова", — заметил Игорь Терехов, добавив, что угроза с воздуха долго оставалась актуальной для всех жителей.

Ситуация на местах прилетов быстро менялась, а масштабы разрушений и раненых постоянно уточнялись. Тревогу забили и в областной администрации, где координировали работу спасательных и медицинских бригад.

"По уточненной информации, враг нанес удары по Холодногорскому и Основянскому районам, — сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. – На месте загорелся пожар. Поврежден ангар, 2 автомобиля".

Пока огнеборцы укрощали пламя, медики оказывали неотложную помощь тем, кто оказался в зоне поражения. Число раненых стремительно росло с каждым часом разбора завалов и обследования территории. Сначала речь шла об одной травмированной женщине, впоследствии цифры обновились до двух, четырех, а затем и до пяти человек.

"Сейчас 5 человек пострадали из-за вражеского обстрела Харькова, — резюмировал Синегубов ближе к десяти часам утра, отчитываясь о работе экстренных служб. — Наши медики оказывают необходимую помощь".

Мэр Харькова подтвердил эту информацию, отметив, что "в результате утренних обстрелов города — пять человек пострадали". В настоящее время на местах попадания реактивных беспилотников продолжают работать профильные специалисты, которые ликвидируют последствия этой коварной атаки.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска не прекращают воздушного террора против мирного населения. В ночь на 3 июня враг совершил очередную массированную атаку, направив на украинские города и села большое количество ударных беспилотных аппаратов.

Целью русских военных снова стали объекты невоенного назначения, что привело к трагическим последствиям в разных уголках страны. Под ударом смертоносных беспилотников оказались сразу несколько областей. По информации из регионов, эта вражеская атака, к сожалению, унесла жизни людей, а также привела к ранениям среди местных жителей.