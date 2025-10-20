logo_ukra

BTC/USD

111297

ETH/USD

4040.35

USD/UAH

41.76

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Регіони Харків Росіяни активно просуваються у Куп’янську: найближчі тижні стануть вирішальними
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни активно просуваються у Куп’янську: найближчі тижні стануть вирішальними

У DeepState наголошують, що ситуація у Куп’янську вирішиться за лічені тижні

20 жовтня 2025, 16:49
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

У місті Куп’янськ Харківської області ситуація залишається складною, оскільки групи, які проникали у місто останні 4 тижні, змогли накопичити достатнє число піхоти і пробують рухатися в південну частину Куп'янська. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Росіяни активно просуваються у Куп’янську: найближчі тижні стануть вирішальними

Росіяни активно просуваються у Куп’янську: найближчі тижні стануть вирішальними

"Для розуміння ситуації, Сили Оборони декілька разів знищували ворога в районі повороту з автошляху Р-79 на Садки. Кінцева ціль кац*па — інфільтруватися до переправи у Куп'янську-Вузловому.

На щастя, над містом працює велика кількість українських пілотів, що зменшує наступальний потенціал противника. Тим не менш, кількість кац*пів у місті є суттєвою. В центрі проводяться стабілізаційні дії, тому можливо спецпризначенці щось та й опублікують, але ці дії носять рейдовий характер — не дати накопичитися і рухатися", – зазначають аналітики.

За їх словами, найближчі тижні стануть вирішальними для долі Куп'янська. Або Сили Оборони України знайдуть резерви для стабілізаційних дій, або, на жаль, ворог накопичить критичну масу своєї піхоти.

"Незважаючи на бої в місті, ситуація на східному березі Осколу залишається відносно стабільною. Ворог наступає по залізниці біля Степової Новосілки, але навряд зможе у найближчій перспективі досягти серйозних успіхів. Звісно, за умови що Куп'янськ вдасться утримати", – додають у проєкті.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Південна Корея почне розгортання найбільшої в світі неядерної балістичної ракети Hyunmoo-5, що є центральним елементом військового плану відповіді на масштабний напад Північної Кореї, наприкінці цього року, щоб досягти "балансу терору", рівносильного ядерним загрозам півночі, заявив міністр оборони Ан Гю-бак.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини