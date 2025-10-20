Россияне активно продвигаются в Купянске: ближайшие недели станут решающими

logo

В DeepState отмечают, что ситуация в Купянске разрешится за считанные недели

20 октября 2025, 16:49
Недилько Ксения

В городе Купянск Харьковской области ситуация остается сложной, поскольку группы, проникавшие в город последние 4 недели, смогли накопить достаточное число пехоты и пробуют двигаться в южную часть Купянска. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Для понимания ситуации, Силы Обороны несколько раз уничтожали врага в районе поворота по автодороге Р-79 на Садки. Конечная цель кац*па — инфильтрироваться к переправе в Купянске-Узловом.

К счастью, над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал противника. Тем не менее, количество кац*пов в городе существенно. В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер — не дать накопиться и двигаться", – отмечают аналитики.

По их словам, ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Либо Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, либо, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты.

"Несмотря на бои в городе ситуация на восточном берегу Оскола остается относительно стабильной. Враг наступает по железной дороге у Степной Новоселки, но вряд ли сможет в ближайшей перспективе добиться серьезных успехов. Конечно, при условии, что Купянск удастся удержать", – добавляют в проекте.

