У Куп’янську на Харківщині у районі центрального ринку українські підрозділи завершили зачистку від окупантів. Територію повністю перевірили, противник вибитий, одного ворожого елемента взято в полон. Після цього додаткових цілей не зафіксовано — район переходить під контроль Сил оборони України, обстановка там стабілізована. Про це повідомив військовий СОУ з позивним "Мучной".

Росіяни активізували активність на Харківщині: де є небезпека

"Водночас ворог активно працює дронами по трасі, що веде у бік мк-рну Ювілейний. Основна мета — тиск на нашу логістику: намагаються гальмувати підвезення і рух, створюючи загрозу на маршрутах. Повітряна активність з їхнього боку підвищена, напрямок потребує постійної уваги.

По району Кіндрашівки ситуація залишається складною та до кінця не проясненою. Є ознаки, що противник утримує приблизно половину населеного пункту. Окрім цього, за наявними даними, ворог зайшов на східний фланг Тищенківки. Питання як – ще на уточненні, але кадри візуального контролю підтверджують їхню присутність у цьому секторі", – наголошує військовий.

За його словами, насторожує активність ворога із району Голубівки.

"Рух і спроби просочування звідти виглядають затяжними та системними, раніше саме цим маршрутом противник уже виходив у район Московки. Напрямок потенційно загрозливий, потребує посиленого контролю!" – зауважив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російська армія здійснює атаки на транспортну інфраструктуру між Україною та Польщею. Такий причинно-наслідковий зв’язок виявив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

" Завдання противника зупинити роботу цієї логістичної ланки Україна-Польща. Атаки будуть продовжуватися. Хоч Шахеди заходять з РФ, я продовжую наполягати, що вони керуються з території Республіки Білорусь.

1. Щоб потім всі не охали і ахали, як на мосту в Маяках, треба захищати РЕБ і зенітними дронами цю залізничну гілку.

2. Треба засобами РЕР офіційно підтверджувати роботу пунктів управління Шахедами з Білорусі і виносити потім це все на РНБО.

3. До моменту захисту цієї гілки поїзда, вантажі та пасажири знаходяться в зоні ризику", – наголосив фахівець.