В Купянске Харьковской области в районе центрального рынка украинские подразделения завершили зачистку от оккупантов. Территорию полностью проверили, противник выбит, один вражеский элемент взят в плен. После этого дополнительные цели не зафиксированы — район переходит под контроль Сил обороны Украины, обстановка там стабилизирована. Об этом сообщил военный СОУ с позывным "Мучной".

Россияне активизировали активность в Харьковской области: где есть опасность

"В то же время враг активно работает дронами по трассе, ведущей в сторону мк-рна Юбилейный. Основная цель – давление на нашу логистику: пытаются тормозить подвоз и движение, создавая угрозу на маршрутах. Воздушная активность с их стороны повышена, направление требует постоянного внимания.

По району Кондрашевки ситуация остается сложной и до конца не проясненной. Есть признаки, что противник содержит примерно половину населенного пункта. Кроме того, по имеющимся данным, враг зашел на восточный фланг Тищенковки. Вопрос как – еще на уточнении, но кадры визуального контроля подтверждают их присутствие в этом секторе", – отмечает военный.

По его словам, настораживает активность врага из района Голубовки.

"Движение и попытки утечки оттуда выглядят затяжными и системными, раньше именно этим маршрутом противник уже выходил в район Московки. Направление потенциально угрожающее, нуждающееся в усиленном контроле!" – заметил он.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия совершает атаки на транспортную инфраструктуру между Украиной и Польшей. Такую причинно-следственную связь обнаружил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Задача противника остановить работу этого логистического звена Украина-Польша. Атаки будут продолжаться. Хотя Шахеды заходят из РФ, я продолжаю настаивать, что они руководствуются с территории Республики Беларусь.

1. Чтобы потом все не охали и ахали, как на мосту в Маяках, надо защищать РЭБ и зенитными дронами эту железнодорожную ветку.

2. Надо средствами РЭР официально подтверждать работу пунктов управления Шахедами из Беларуси и выносить потом это все на СНБО.

3. К моменту защиты этой ветви поезда, грузы и пассажиры находятся в зоне риска", – отметил специалист.