Росія вдарила трьома КАБами по Харкову: є загиблі та багато поранених (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Російські війська вдарили трьома керованими авіабомбами (КАБами) по Шевченківському району Харкова, внаслідок чого загинула одна людина та поранені ще 13 мирних мешканців.

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Російська армія вчергове атакувала цивільну інфраструктуру Харкова. Ворог поцілив по житловому району міста потужними авіабомбами.

Мер міста Ігор Терехов одразу повідомив про атаку: "Маємо влучання трьох ворожих КАБів по Шевченківському району. Наслідки уточнюємо".

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив цю інформацію: "За попередньою інформацією, ворог вдарив КАБ по Шевченківському району Харкова. Встановлюємо всі обставини".

Удар спричинив пожежі та руйнування у житловому кварталі. Пошкоджень зазнали будинки містян та приватний транспорт. За словами мера Ігоря Терехова, "Внаслідок удару по Шевченківьскому району одна людина загибла, ще шестеро постраждали. Є згорілі авто та пошкоджені будинки".

Кількість постраждалих стрімко зростала щохвилини. Спочатку екстрені служби фіксували поодинокі поранення. Олег Синєгубов зазначив: "Попередньо, одна людина постраждала внаслідок ворожого удару КАБ по Шевченківському району Харкова. Медики надають необхідну допомогу". Згодом очільник ОВА додав, що "У Шевченківському району – 6 постраждалих. Медики надають необхідну допомогу. На місці працюють усі екстрені служби".

Частині поранених знадобилася термінова допомога хірургів та лікарів у стаціонарі. Олег Синєгубов повідомив про стан пацієнтів: "Після удару рф по Шевченківському району госпіталізували чотирьох постраждалих. Двоє з них – у важкому стані. Наші лікарі проводять необхідні обстеження, надають допомогу".

Серед постраждалих від російського обстрілу опинилися неповнолітні. За даними ОВА, "Через російський удар по Шевченківському району постраждали 11 людей. Серед них – троє дітей з однієї родини: 9-річна дівчинка і хлопчики 7 та 4 років. Вони зазнали гострої реакції на стрес".

Кількість жертв продовжувала збільшуватися в ході рятувальних робіт. Згодом міська влада оновила дані. Ігор Терехов підсумував: "Станом на цю хвилину — одна людина загинула, ще 13 постраждали". На місці влучань продовжують працювати рятувальники та комунальні служби міста.

ДСНС о 16:45: "Харків: внаслідок авіаудару загинув 54-річний чоловік, ще 20 людей постраждали, серед них — четверо дітей



Влучання КАБів зафіксовано у Шевченківському районі міста. Сталося три осередки пожеж, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Горіли автомобілі та суха трава на відкритій території.



Пошкоджено житлові, складські та інші будівлі, медичний і навчальний заклади, автозаправну станцію, а також легкові автомобілі.



На місці події працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики та комунальні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється".

Ігор Терехов о 17:03: "Влучання ворожого дрону "італмас" у Шевченківському районі — на місці пожежа. Деталі зʼясовуємо".

Інформація оновлюється.