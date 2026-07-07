Россия ударила тремя КАБами по Харькову: есть погибшие и много раненых (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские войска ударили тремя управляемыми авиабомбами (КАБами) по Шевченковскому району Харькова, в результате чего погиб один человек и ранены еще 13 мирных жителей.

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Российская армия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру Харькова. Враг попал по жилому району города мощными авиабомбами.

Мэр города Игорь Терехов сразу сообщил об атаке: "Имеем попадание трех вражеских КАБов по Шевченковскому району. Последствия уточняем".

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил эту информацию: "По предварительной информации, враг ударил КАБ по Шевченковскому району Харькова. Устанавливаем все обстоятельства".

Удар спровоцировал пожары и разрушения в жилом квартале. Повреждения получили дома горожан и частный транспорт. По словам мэра Игоря Терехова, "В результате удара по Шевченковскому району один человек погиб, еще шестеро пострадали. Есть сгоревшие авто и поврежденные дома".

Число пострадавших стремительно росло ежеминутно. Сначала экстренные службы фиксировали единичные ранения. Олег Синегубов отметил: "Предварительно, один человек пострадал в результате вражеского удара КАБ по Шевченковскому району Харькова. Медики оказывают необходимую помощь". Впоследствии глава ОВА добавил, что "В Шевченковском районе – 6 пострадавших. Медики оказывают необходимую помощь. На месте работают все экстренные службы".

Части раненых понадобилась срочная помощь хирургов и врачей в стационаре. Олег Синегубов сообщил о состоянии пациентов: "После удара РФ по Шевченковскому району госпитализировали четырех пострадавших. Двое из них – в тяжелом состоянии. Наши врачи проводят необходимые обследования, оказывают помощь".

Среди пострадавших от российских обстрелов оказались несовершеннолетние. По данным ОВА, "Из-за российского удара по Шевченковскому району пострадали 11 человек. Среди них – трое детей из одной семьи: 9-летняя девочка и мальчики 7 и 4 лет. Они подверглись острой реакции на стресс".

Число жертв продолжало увеличиваться в ходе спасательных работ. Впоследствии городские власти обновили данные. Игорь Терехов подытожил: "По состоянию на эту минуту — один человек погиб, еще 13 пострадали". На месте попаданий продолжают работать спасатели и коммунальные службы.

ГСЧС в 16:45: "Харьков: в результате авиаудара погиб 54-летний мужчина, еще 20 человек пострадали, среди них — четверо детей

Попадание КАБов зафиксировано в Шевченковском районе города. Произошли три очага пожаров, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. Горели автомобили и сухая трава на открытой территории.

Повреждены жилые, складские и другие здания, медицинское и учебное заведения, автозаправочная станция, а также легковые автомобили.

На месте происшествия работали подразделения ГСЧС, Национальной полиции, медики и коммунальные службы. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Игорь Терехов в 17:03: "Попадание вражеского дрона "италмас" в Шевченковском районе – на месте пожар. Детали выясняем".

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