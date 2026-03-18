Росія готує обстріл важливого об’єкта: розкрито цинічні плани ворога

Кречмаровская Наталия
В Харківській області Служба безпеки України затримала російського інформатора — він на замовлення ворога готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Ворожим інформатором виявився завербований ворогом мешканець Чугуївського району. Чоловік раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.
Повідомляється, що ворожого агента затримали на початку його шпигунської активності в регіоні.
У затриманого під час обшуків вилучили смартфон, на якому він зберігав зібрану для РФ інформацію. Фігуранту повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Інформатору загрожує до 8 років позбавлення волі.
