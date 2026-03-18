Росія готує обстріл важливого об’єкта: розкрито цинічні плани ворога

В Харківській області Служба безпеки України затримала російського інформатора — він на замовлення ворога готував обстріл однієї з найбільших ТЕС України.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Ворожим інформатором виявився завербований ворогом мешканець Чугуївського району. Чоловік раніше працював електрозварювальником на цій ТЕС.

“Встановлено, що фігурант отримав доручення від куратора з РФ: з’ясувати технічний стан та результати відновлювальних робіт на ТЕС після її обстрілу окупантами. Також він мав перевірити прилеглу місцевість навколо станції: чи є там засоби ППО, які захищають стратегічний об’єкт. Відповідні дані він збирав під час розвідвилазок поруч з об’єктом, а також у розмовах зі своїми знайомими”, — йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що ворожого агента затримали на початку його шпигунської активності в регіоні.

У затриманого під час обшуків вилучили смартфон, на якому він зберігав зібрану для РФ інформацію. Фігуранту повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ із можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану). Інформатору загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що РФ ймовірно планує помститися за атаку на Москву — ворог планує завдати масованого комбінованого удару по столиці та Київській області. Серед потенційних цілей не лише обʼєкти енергетики, а й обʼєкти військово-промислового комплексу, водопостачання та цивільні промислові зони та виробництва.