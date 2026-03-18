Россия готовит обстрел важного объекта: раскрыты циничные планы врага
НОВОСТИ

Россия готовит обстрел важного объекта: раскрыты циничные планы врага

Куратор из РФ завербовал информатора в Харьковской области для подготовки удара по одной из крупнейших ТЭС Украины

18 марта 2026, 18:57
Кречмаровская Наталия

В Харьковской области Служба безопасности Украины задержала российского информатора — он по заказу врага готовил обстрел одной из крупнейших ТЭС Украины.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Вражеским информатором оказался завербованный врагом житель Чугуевского района. Мужчина ранее работал электросварщиком на этой ТЭС.

"Установлено, что фигурант получил поручение от куратора из РФ: выяснить техническое состояние и результаты восстановительных работ на ТЭС после ее обстрела оккупантами. Также он должен был проверить близлежащую местность вокруг станции: есть ли там средства ПВО, защищающие стратегический объект. Соответствующие данные он собирал во время разведвылазок рядом с объектом, а также в разговорах со своими знакомыми”, — говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что вражеский агент был задержан в начале его шпионской активности в регионе.

У задержанного во время обысков изъяли смартфон, на котором хранил собранную для РФ информацию. Фигуранту сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ с возможностью их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения). Информатору грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что РФ вероятно планирует отомстить за атаку на Москву — враг планирует нанести массированный комбинированный удар по столице и Киевской области. Среди потенциальных целей являются не только объекты энергетики, но и объекты военно-промышленного комплекса, водоснабжения и гражданские промышленные зоны и производства.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-koryhuvalnyka-yakyi-na-zamovlennia-rashystiv-hotuvav-obstril-po-odnii-z-naibilshykh-tes-ukrainy
